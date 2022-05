Confira dicas para cuidar do seu pet com a chegada do frio

As temperaturas mais baixas chegaram e, ao contrário do que muita gente acredita, os cães e gatos também sentem frio e podem ficar doentes. Portanto, essa é hora de tomar algumas providências para manter seu pet saudável nessa estação gelada. De maneira geral, os animais maiores e com pelos longos resistem melhor ao frio, por criarem uma barreira física protetora da pele, já os pequenos e de pelos curtos acabam sofrendo mais. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Para muitos tutores, é difícil identificar se o cachorro está com frio, mas a médica-veterinária do Hospital Veterinário Batel (HVB), Melanie Anesi Laska, informa que é possível observar alguns sintomas. "Tremores são muito comuns e facilmente observados, especialmente após um passeio fora de casa, onde a temperatura é mais baixa", alerta.

Melanie explica que, se o seu animalzinho estiver encolhido e quietinho num canto mais quente, isso também pode ser um sinal de que ele está com frio. "Respiração lenta também é um sinal de frio, porém é menos presenciado que os outros", comenta.



Como aquecer o cão

E como aquecer o cãozinho no inverno? "Se notar que ele sente frio, acomode-o em local aquecido e coloque um cobertor sobre ele. Caso ele tenha que ficar do lado de fora de casa, forneça uma casinha em um local mais escondido, longe da chuva e correntes de ar, com cobertores e paninhos para que ele possa se aquecer. Além disso, as roupinhas também são bem-vindas", aponta a médica-veterinária do HVB.



Gatos também sentem frio e ficam encolhidos

Já os gatos ficam encolhidos e embaixo das cobertas por mais tempo durante o frio, com os pelos arrepiados, patas e orelhas mais frias, além de ficarem mais tempo expostos ao sol e mais próximos dos tutores e companheiros felinos.

Devido à baixa imunidade, é comum notar gripe entre os felinos. Os sintomas são espirros, secreção no nariz e conjuntivite. "Os gatos que têm asma ou bronquite podem ter mais crises nessa época. Deve-se ter cuidado com os aquecedores de ambiente", afirma. Isso porque esses equipamentos diminuem a umidade do ar causando ou agravando os problemas respiratórios.



Cães e gatos idosos estão mais propensos a adoecer no inverno

A atenção deve ser redobrada aos animais idosos e filhotes. “Os animais com idade avançada ou que sofrem com problemas osteoarticulares, como artroses e hérnia de disco, tendem a sentir mais dor em dias mais frios”, completa a médica-veterinária do HVB.

Portanto, é importante mantê-los aquecidos e as roupas podem ser grandes aliadas. Pela dificuldade que apresentam em manter a temperatura do corpo, os cães e gatos idosos estão mais propensos a adoecer quando as temperaturas esfriam. “Se o cão possui algum problema articular, é comum também observar maior dificuldade em sair da caminha. A dica é espalhar cobertores pela casa e verificar se é o caso de prevenir os problemas de artrite que se observam com frequência em cães e gatos mais idosos”, observa Melanie.

Gatos idosos têm em geral artrose, o que piora no frio, fazendo com que tenham mais dor e dificuldade de se deslocar até comedouros e bebedouros, subir nas camas e sofás e entrar em armários.

Para os felinos, a dica é espalhar cobertas pela casa, colocar tocas e caixas de papelão com mantas dentro e evitar cômodos muito gelados. Para quem tem gato com acesso aos carros, cuidado máximo, já que eles podem entrar nos motores em busca de calor.

É importante também monitorar a hidratação, estimulando o consumo de água e de alimento úmido, espalhando mais potes e fontes de água pela casa.

A vacinação em dia aumenta a imunidade, protegendo seu pet contra doenças sazonais. "Elas são importantes em todas as épocas do ano e são definidas conforme idade e estilo de vida do gato", conclui Melanie.



