Mutirão em Londrina castra mais de 700 cães e gatos

Entre os dias 2 e 5 de março, foi realizado o maior mutirão gratuito de castração animal da história da cidade pela Prefeitura de Londrina, por meio do Castramóvel (Programa Municipal de Controle Populacional de Cães e Gatos). 713 animais, entre cães e gatos, foram castrados e microchipados em quatro dias.

A ação foi realizada Centro Comunitário da Comunidade Capela São Pedro, na Rua Otávio Clivati, Jardim das Palmeiras, na região norte - região escolhida para receber o mutirão por ser a mais populosa e com a maior demanda pelo serviço no município, mas a intenção é que todas as regiões da cidade sejam beneficiadas com a iniciativa.

Cerca de 20 profissionais de saúde atuaram no mutirão, sendo dez médicos veterinários. Para a realização da ação, foram instalados dois castramóveis (trailers personalizados que incluem a estrutura física necessária para a realização dos procedimentos.) Todo o serviço é gratuito, inclusive a medicação do pós-operatório.





Além da castração, os animais também receberam um microchip, que contém os dados sobre o nome do tutor, endereço, idade do animal, entre outros. Ao final do procedimento, os guardiões receberam todas as orientações do pós-cirúrgico.





De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, o mutirão foi um grande sucesso e deve haver outras edições. Para ele, o trabalho realizado pelo Castramóvel é uma política pública de saúde de grande relevância, voltada à causa animal, implantada pela administração do prefeito de Londrina. “O Castramóvel hoje é exemplo para o Brasil”, destacou.

Nesta semana, o trabalho do Castramóvel voltou ao trabalho normal, ou seja, não está mais acontecendo em formato de mutirão. O serviço está acontecendo na zona sul, desde segunda (7) até sexta-feira (11). A equipe é composta por sete profissionais clínicos, sendo quatro médicos veterinários, três auxiliares de veterinária, além de trabalhadores na área administrativa.





Mais de 17 mil animais foram castrados pela Prefeitura de Londrina nos últimos dois anos por meio do programa. Em média, são castrados e microchipados cerca de 60 animais por dia. O Castramóvel funciona diariamente, de segunda a sexta-feira, de forma itinerante.