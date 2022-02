Por que a gula pode ser inimiga dos pets?

O aumento gradativo de peso nos animais é um cuidado essencial que os tutores devem ter com seus pets. Por conta da rotina agitada, muitas vezes, a alimentação dos animais de estimação é deixada em segundo plano, logo, o excesso nas refeições pode deixar cães e gatos gulosos na hora de comer.

“É importante ter horários fixos para alimentar, pesar a quantidade de alimento, e controlar os petiscos dos pets, nas raças que são propensas a ganhar peso, não é recomendado que o tutor de petiscos, além disso, é sugerido aumentar o nível de atividade física do animal de estimação”, afirma a médica veterinária do Chef Bob, Rachel Mosna.

Incentivos exagerados de alimentos gordurosos, como “lanchinhos” e “snacks”, além de agrados de diversos tipos, se frequentemente realizados pelos tutores, podem estimular os pets a se tornarem gulosos.





Para que isso não se torne rotina, ao observar o comportamento do animal, o tutor deve ignorar os atos incisivos do pet e não dar alimentos quando ele estiver insistindo, a fim de não ensiná-lo que a maneira mais fácil de se conseguir alimento é do jeito incorreto, por meio da insistência.





O tutor deve estimular o animal a interagir com ambientes e brinquedos que não necessitem de comida ou que sejam recompensados por ela, assim distraindo os pets e estimulando a capacidade cognitiva e emocional, além disso, passeios e atividades físicas em conjunto podem colaborar para uma vida mais saudável dos animais.

Algumas raças são mais propensas a comer por prazer, como os cães labradores, assim, o tutor deve manter atenção no número de refeições disponibilizadas por dia ao animal, além de fornecer uma alimentação saudável e balanceada.

Sinais de que seu pet é guloso





A constante procura por comida é um dos maiores indicativos de que o pet é guloso ou caminha para se tornar, principalmente após as refeições diárias. O aumento de peso também é outro forte apontamento para esta tendência, já que muitas vezes o tutor não percebe que o animal está comendo mais do que poderia, ou principalmente do que deveria.





É importante sempre observar a saúde do animal de estimação com o auxílio de profissionais ligados à saúde animal. Algumas vezes, essa fome insaciável é fruto de doenças, como: diabetes ou hipoteriodismo, que pode acarretar em problemas ainda maiores, caso não sejam tratados com antecedência.





De acordo com a veterinária Raquel Mosna, o ganho de peso pode adicionar outros transtornos à vida dos pets. “A obesidade pode vir a sobrecarregar as articulações dos pets, ocasionar problemas no coração e pulmões dos animais de estimação.”, comenta.





Desse modo, qualquer ganho de peso anormal deve servir de alerta para que os tutores procurem entender quais motivos estão levando a esses fatores.