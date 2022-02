Prefeitura de Maringá emite alerta sobre cachorros soltos nas ruas

A Prefeitura de Maringá e a Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal pedem a atenção da população do distrito de Floriano sobre os animais que estão sendo soltos nas ruas. Marco Antônio Beraldo, assessor distrital da Prefeitura de Floriano, tem realizado um trabalho de conscientização dos moradores com relação aos cuidados com cães soltos.

Recentemente, denúncias foram encaminhadas ao município envolvendo animais soltos no distrito de Floriano, próximo à gruta da cidade. “Iremos tomar providências e realizar fiscalizações severas para punir os responsáveis em prol da proteção e segurança dos animais e também dos moradores”, salienta Beraldo.





A denúncia de maus-tratos a animais de qualquer tipo é legitimada pelo Art. 32, da Lei Federal nº. 9.605, de 12.02.1998 (Lei de Crimes Ambientais), e pela Constituição Federal Brasileira, de 1988.

A Prefeitura orienta que a população cuide para que animais de estimação não fiquem soltos pelas ruas. Denúncias de maus tratos e abandono de animais podem ser feitas pelo número 156 ou app 156.





Serviços relacionados a castrações e outros cuidados com os pets podem ser requisitados na Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, neste link.