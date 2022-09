Por que o pelo dos cães cai tanto? Especialista explica

Quem tem cachorro, provavelmente, já precisou lidar com o excesso de pelo do melhor amigo nas roupas e no sofá. Mas por que será que o pelo dos cães cai tanto? Embora a queda dos pelos seja natural como acontece como os humanos, existem alguns fatores que contribuem para uma queda de pelos acima da média.





“Todo cachorro tem a queda de pelo fisiológica, causada pelo envelhecimento do próprio pelo, mas alguns fatores, como época do ano, idade do pet e até a raça ou o tipo de pelagem podem contribuir para uma queda de pelos mais exagerada”, explica a médica-veterinária do Hospital Veterinário Batel (HVB), Raquel Sillas.

Publicidade

Publicidade





Ela aponta que, em geral, cachorros com pelos mais curtos atingem a maturidade mais cedo e se renovam mais rapidamente. Como consequência, eles tendem a cair mais. “Além disso, pets idosos costumam perder mais pelos, assim como fêmeas durante o cio ou gestação”, esclarece ela.





Entre as épocas do ano mais propícias à queda dos pelos, destaca-se o verão, período que acontece a renovação do pelo para que o cachorro tenha uma pelagem nova durante o inverno, protegendo-o das temperaturas mais baixas.

Publicidade

Publicidade