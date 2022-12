Londrina vacina mais de 2,6 mil pessoas contra a covid-19 no sábado

Neste sábado (3), a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou 2.676 pessoas contra a covid-19.







Para isso, três Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Centrolab) estiveram abertos das 7h às 19h e receberam os cidadãos que agendaram um horário. A ação faz parte do mutirão de vacinação organizado pela SMS.



Na última quarta-feira (30), a Secretaria divulgou o agendamento de mais quatro mil vagas para a vacinação. A ação foi organizada após a cidade receber novas doses do imunizante.







MUTIRÃO DE VACINAÇÃO

Neste mutirão, puderam agendar um horário, através do site da Prefeitura, os cidadãos interessados em tomar as doses de reforço e aquelas do esquema inicial contra a Covid-19 (1ª e 2ª doses). O público principal, eram pessoas com mais de 18 anos com a 3ª dose aplicada há mais de 40 dias.





Os londrineses tiveram a oportunidade de escolher entre as Unidades Básicas de Saúde do Maria Cecília (zona norte), do Santa Rita (região oeste) e do Ouro Branco (zona sul), além no Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Centrolab), que fica na Rua Benjamin Constant, 500, no Centro.





NOVOS AGENDAMENTOS





Para aqueles que não conseguiram agendar um horário no mutirão de imunização, a cidade continua a oferecer vagas para a aplicação da vacina ao longo da semana em diversas unidades. Os agendamentos podem ser realizado por meio do site da Prefeitura de Londrina.