Campanha de vacinação contra paralisia infantil segue até sexta em Londrina

Crianças de um a quatro anos, que ainda não receberam a dose contra a Paralisia Infanti, devem ser dirigiradas até uma UBS (Unidade Básica de Saúde) para a vacinação até esta sexta-feira (30).





De acordo com dados da SMS (Secretária Municipal de Saúde) de Londrina, entre o início da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite, no dia 8 de agosto, até esta segunda-feira (26), foram aplicadas 13.830 doses de vacinas contra a paralisia infantil no município.

Publicidade

Publicidade





Elas representam apenas 49,8% da cobertura vacinal do público-alvo, enquanto a meta é atingir 95%.





No ato da vacinação, a criança deve portar um documento pessoal com foto ou certidão de nascimento e carteira de vacina. Não é necessário fazer agendamento prévio.



Publicidade

Publicidade





Por meio desta campanha, as crianças recebem, forma indiscriminada, a VOP (Vacina Oral Poliomielite), de gotinha, desde que já tenham completado o esquema inicial com três doses da VIP (Vacina Inativada Poliomielite).





A paralisia infantil é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e em casos graves pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção e todas as crianças menores de cinco anos devem ser vacinadas.

Publicidade





O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, pediu aos pais, mães ou responsáveis para levarem crianças até uma unidade de saúde, a fim de receberem a vacina até o dia 30 de setembro, quando a campanha se encerra.

Publicidade





“Dentre de cinco dias a campanha termina e ainda há muitas crianças que não receberam a dose, pois estamos com 49,8% de cobertura vacinal, quando o ideal é 95%. Fizemos diversas ações para mais crianças, como nas unidades escolares, shoppings e a abertura de todas as UBSs, contudo é preciso que haja a conscientização dos pais”, frisou.

Publicidade





Nesta semana, as equipes da SMS prosseguirão visitando unidades escolares, para vacinar as crianças contra poliomielite, mediante autorização dos pais. A iniciativa é feita em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.