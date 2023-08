Leilão do Detran-PR com mais de 17 mil veículos para reciclagem será nesta quinta-feira

O Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) promove, nesta quinta-feira (24), à partir das 13h30, no auditório da sede do órgão, um leilão de 17.391 veículos classificados como materiais ferrosos para reciclagem, ou seja, que não podem ser utilizados para circulação. Os lances serão efetuados de forma presencial pelas empresas habilitadas que cumpriram os requisitos publicados em edital.





Os veículos estão distribuídos em mais de 280 pátios e serão oferecidos em três lotes: Curitiba e Jacarezinho (Norte Pioneiro); Londrina e Maringá (Noroeste); e Cascavel (Oeste), Francisco Beltrão (Sudoeste) e Guarapuava (Centro_. A estimativa de peso é de seis mil toneladas. Os lances serão feitos a partir do valor mínimo definido para o lote, considerando-se arrematante o licitante que fizer o maior lance.

São ofertados materiais ferrosos para reciclagem resultante da trituração das sucatas inservíveis de veículos que estão sem identificação ou regularização com o órgão executivo estadual de trânsito. O lance inicial tem por base o valor de quilograma do material ferroso a ser reciclado, avaliado em R$ 0,25, perfazendo o valor global mínimo de R$ 1,5 milhão.





Trata-se é o primeiro leilão administrativo feito 100% pelo Detran-PR, com a condução realizada pelos servidores da autarquia, sem a utilização de leiloeiros.

"Todos os veículos leiloados nessa fase serão no modelo ferroso. Eles passam por uma descontaminação e prensagem para serem usados em reciclagem. O Detran-PR não vai vender nessa etapa nenhum veículo para circulação. Isso é importante porque nós estamos enfrentando cotidianamente a situação de aproveitadores querendo levar as pessoas a entender que estão comprando um veículo em um leilão e isso configura fraude, por isso orientamos os interessados a consultarem as informações no site oficial", diz o diretor-presidente do Detran, Adriano Furtado.





Os interessados, pessoas jurídicas que trabalham no ramo siderúrgico ou de fundição, enviaram os documentos solicitados no edital e após a análise da documentação foram habilitadas.

Vão participar as seguintes empresas:





1. Aço Ambiental Comércio de Recicláveis Ltda. – CNPJ: 47.046.585/0001-44.

2. Agiliza Gerenciamento de Resíduos Sólidos Ltda – CNPJ: 22.580.716/0001-48





3. ArcelorMittal Brasil S.A. – CNPJ: 17.469.701/0001-77.

4. Eco Nacional Com. De Metais Ltda. – CNPJ: 37.110.337/0001-61





5. Gerdau Aços Longos S.A. – CNPJ: 07.358.761/0007-54





6. Gerdau Aços Longos S.A. – CNPJ: 07.358.761/0048-22 7. Steel Aços Especiais Ltda. – CNPJ: 30.608.396/0001-15 8. World Recuperadora de Materiais Ltda. – CNPJ: 37.505.905/0001-23.