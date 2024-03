Pneus em péssimas condições podem revelar problemas em outras partes do veículo

A má notícia é que, quando os pneus deixam isso claro, é sinônimo de que o motorista também terá de trocá-los, além, claro, de consertar o problema de origem. Portanto, fica o alerta: não descuide da manutenção preventiva do automóvel, pois o prejuízo pode (e será) maior no futuro.

A Nakata lista alguns indícios que podem apontar para a necessidade de manutenção no sistema de suspensão e direção, como, desgaste escamado dos pneus é um sinal potencial de problema nos amortecedores ou molas. Quando esses componentes estão comprometidos, a roda bate constantemente com mais força no solo. Já o desgaste central pode ocorrer por calibração acima do recomendado, enquanto o desgaste das duas extremidades pode ser resultado da calibragem abaixo do especificado. A falta de alinhamento também pode ser causa de desgaste dos pneus, de um único lado.

Os pneus precisam estar em boas condições de uso para garantir a segurança do condutor, passageiros e o bom desempenho do veículo. Há alguns sinais nos pneus que indicam que chegou o momento da troca, mas é preciso, além de substituí-los, também verificar se há algum problema no sistema de suspensão e direção. Por isso, Motoristas devem observar o estado e a forma como o pneu está se desgastando e requer muita atenção na hora da manutenção.

Veja a Lista de alguns sinais que os pneus dão que indicam a necessidade de troca de amortecedores, molas, rodízio, calibração e alinhamento e balanceamento.





Mancha careca em um único ponto do pneu

Pode ser problema nos amortecedores e molas, que estão desgastados e a roda literalmente bate com mais força em um único ponto no solo, constantemente. É fácil de identificar pois o pneu fica careca mais rapidamente em uma pequena seção da banda de rodagem, como uma mancha.





Desgaste irregular

Na maioria das vezes, a causa é a falta do rodízio dos pneus, que escamam e podem causar ruídos elevados, a ponto de confundir o motorista com problema de rolamento. A solução é realizar o rodízio dos pneus a cada 10.000km, sempre em conjunto com alinhamento e balanceamento.





Escamação dos pneus

Tal como citado anteriormente, a falta de rodízio dos pneus pode causar escamação. Visualmente, é possível identificar a escamação pelo aspecto de dente de serra, um pouco pontiagudo. Pelo tato também é fácil identificar o problema, basta passar a mão pela banda de rodagem e sentir o serrilhado.





Desgaste de um único lado

A falta de alinhamento é, geralmente, a grande causa desse tipo de problema. A suspensão mal alinhada faz com que o pneu fique torto e em contato desigual com o chão.





Desgaste central

Ocorre quando os pneus estão com calibração acima do recomendado, o centro da banda de rodagem tende a se desgastar mais acentuadamente. Além disso, rodar com pneus muito cheios pode causar estouro, e também afetar o equilíbrio do veículo. Assim, atenção à calibragem.





Desgaste nos ombros





Pneus que rodam com calibração abaixo do recomendado tendem a se desgastar lateralmente, na região dos ombros, que unem a parte central à lateral do pneu. Outro motivo para este tipo de desgaste prematuro é o excesso de carga. Esse tipo de desgaste também é percebido em veículos de alta performance, que fazem curvas em velocidade muito alta.





Desgaste prematuro por velocidade





Sim, rodar em alta velocidade por muito tempo ocasiona desgaste prematuro dos pneus. Todos os pneus são concebidos para uma determinada velocidade máxima. Ao dirigir em velocidade superior à especificada, ou próximo do limite, a durabilidade dos pneus tendem a ser reduzidas, consideravelmente.





