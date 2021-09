A relação bom atendimento e consolidação de marca existe, e influi na sua empresa!

Digite aqui seu tex“Há muito tempo meu marido e sócio, Olavio de Oliveira Júnior, trabalhava como representante no ramo de panelas, e durante esse tempo, pesquisou e estudou para abrir o seu próprio negócio.Com certeza, foi através de seu conhecimento sobre o mercado e sobre o produto que nasceu a nossa Empresa”, conta a empresária Jaqueline de Oliveira. Mas ainda segundo Jaqueline, o estudo intenso e a experiência de anos no ramo em que iria investir, não são os únicos conselhos que ela oferece a quem quer empreender. “Não focamos apenas no conhecimento adquirido, procuramos sempre informações sobre o mercado atual. Unindo a atualidade com modernidade, focamos na qualidade do produto, sabemos que as mulheres tem cuidado e amor com o lar. Ou seja, sempre pensamos no que o cliente espera em cores, utilidade”.

Continua depois da publicidade

E finalizando nossa conversa, a empreendedora e influenciadora digital, Jaqueline, completa. “Sem dúvida, o atendimento, e uma equipe preparada para atender com atenção e qualidade, são nossos grandes diferenciais. Sempre informamos o cliente sobre todos os mais de 5mil itens que temos na nossa loja. O contato com nossos clientes é direto e feito com carinho”.to...