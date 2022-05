Histórias lindas de Mães reais e inspiradoras selecionadas pelo BELA MANCHETE!

De outra perspectiva, pode-se afirmar que a vida de um filho é transformada também, dependendo de como sua mãe lida com a maternidade! Com o Dia das Mães sendo celebrado no dia oito de maio, buscamos histórias de três mamães, contadas por seus filhos! Vem conferir!

“ É impossível falar da minha mãe Ildenir Maria Jordelino, sem chorar,ela é inspiradora! Ela tem 55 anos, e é uma mulher extremamente inteligente, linda e autêntica! Foi atleta na época da escola e tinha um futuro promissor na área esportiva. Infelizmente, na época dos campeonatos regionais teve que parar de treinar para trabalhar. Em seguida, engravidou e ao se casar com meu pai, ganhou um filho do coração. Mesmo com filhos e uma rotina pesada em casa, não abandonou a escola e andava mais de 10 km todos os dias, grávida de mim para concluir o ensino médio. Após esse período, fez curso na área Contábil, mas não pôde seguir na carreira. Atuou até como doméstica para trabalhar dias alternados e estar presente na educação e criação dos filhos. Com o passar dos anos, passou a conciliar o trabalho com sua paixão: o artesanato!





"Fazia bijuterias e chinelos quando eu era criança. E chegamos a abrir uma loja que tivemos de encerrar. E depois dessa perda e transtorno financeiro, tivemos de passar ainda pela perda do meu Pai! Passamos os últimos anos nos acostumando e nos adaptando com tais situações”, conta Nicoly Augusto.





Porém, Nicoly conta também como toda a resiliência e força, impacta positivamente a vida de todos que a cercam. “Ela é vó, mãe e, a filha mais dedicada que conheço. Sonho para ela um futuro promissor, sem tantas surpresas, somente com evolução. Queria que ela soubesse como ela inspira toda a sua família”.