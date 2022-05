Conheça o Combo de Redes Sociais, oportunidade de trabalhar o brand e o alcance de sua marca de forma profissional

Saiba mais sobre este segmento que surge no Portal Bonde, devido à demanda de conteúdo assertivo e humanizado Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Ter o seu produto ou serviço em destaque na internet nunca foi tão complexo, afinal as mídias digitais (redes sociais) têm sido utilizadas como meio, como canal de visibilidade por muitas empresas! E no mesmo ritmo, as plataformas sociais têm investido em mecanismos que incentivam a monetização das publicações. O resultado de tudo isso? Muitos posts, busca incessante por destaque nas redes e, muitas vezes, frustração por parte do empreendedor, já que ele não alcança o público esperado!

Pensando em tudo isso, e também na credibilidade que o Grupo Folha e consequentemente o Portal Bonde possuem, foi criado o Combo para você divulgar em nossas Redes Sociais! E vamos contar em detalhes para você agora, o que de fato é esta oportunidade para quem quer destacar sua própria marca!

“Muitas empresas chegam até o Bonde buscando visibilidade, mas não sabem como fazer isso. Mandam uma arte ou vídeo sem qualidade e tamanhos adequados. Ou até pensam em contratar alguém que aparecesse por ele”, conta o gerente de produtos do site, Marcos Antônio dos Santos.

E Marcos continua. "Para ajudá-los o Grupo Folha de Londrina conta com uma equipe de redação e designers garantido todo o cuidado com a Marca e/ou produto apresentado, além dos canais de Blogs com pautas em assuntos específicos como o Blog Bela Manchete, Blog do Nassif, Blog Respira Mamãe, Blog do Lucio Flavio, entre outros, que podem produzir conteúdos específicos para sua empresa e linkar às marcas que querem ser vistas, mas de forma profissional! Oportunizamos para elas, a chance de serem destacadas no Portal de maior audiência em Londrina e região".