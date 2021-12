Empresárias londrinenses lançam Clube que fomenta negócios exclusivamente entre mulheres

Com slogans que abordam valores como, o fomento de ideias e parcerias profissionais entre mulheres, as empresárias Cristiana Brandão e Juliana Roncaratti, apresentaram ao Bela Manchete o Clube W2W Londrina! Mas engana-se quem pensa que trata-se de um simples grupo de apoio ou então, de eventos voltados para mulheres! A administradora Cristiana e a psicóloga Juliana contaram detalhes de como o Clube que leva em seu nome sua grande filosofia “Mulheres por Mulheres”, que o Clube que nasceu em Florianópolis, Capital de Santa Catarina, inova em vertentes como a promoção de conteúdo, capacitações e parceria profissional entre as sócias. Vamos lá descobrir tudo sobre esse modelo de negócio que segundo as entrevistadas, têm impactado a vida delas de forma crescente!

“Agora, em dezembro de 2021, completamos um ano de W2W Londrina e já temos muito para contar! O Clube oferece tantas novidades que já no primeiro mês aqui em Londrina, já tínhamos 50 sócias mesmo com a pandemia acontecendo”, destaca Cristiana Brandão. E por falar em pandemia, atentas às regras sanitárias, as Partners W2W Londrina (filiadas do Clube) realizaram um evento presencial apenas no segundo semestre de 2020. “ O W2W tem como foco a realização de eventos presenciais para que o network e os business aconteçam. Mas para a segurança de todos os envolvidos, ao longo do ano passado promovemos interações virtuais, e no segundo semestre de 2020 realizamos o “W Café” no Vila Rica, onde mais de 40 mulheres , entre sócias e convidadas se encontraram, e criaram relações “, contou Juliana Roncaratti.

“ O Clube W2W Matriz começou focando nos eventos presenciais e se adaptou ao virtual. Todas reuniões e capacitações atualmente acontecem virtualmente, e são uma grande oportunidade de crescimento para empresárias. Hoje, o Clube está em 12 Estados do Brasil, e une mais de 1400 mulheres”, salienta Brandão. Já Roncaratti lembra que no Clube, elas vivenciam muito seus “Slogans”, como o “Você não está mais sozinha”. “As franqueadas W2W se reúnem semanalmente. Nas reuniões recebemos capacitações com profissionais renomados, trocamos experiências e as criadoras do Clube, a Claudia Ferronato e Roberta Pugsley abrem tudo mesmo, dizem o que fizeram, e o que deu e o que não deu certo em seus negócios. Ao fazer parte do Clube, realmente não nos sentimos mais sozinhas, geramos conexões”.

E segundo Brandão essas conexões que são incentivadas pelo W2W Londrina acabam se tornando natural. “ Faz parte de nossos ideais que as sócias priorizem as prestadoras de serviços, as empresárias que estão no Grupo. E fora isso, oferecemos vantagens em descontos, como um Clube de Vantagens. Temos em nosso grupo empresas como : farmácias, lojas de roupas, Estúdios de Fotografias, Maquiadoras e todas essas empresas entregam vantagens para as parceiras do Clube. Mas é bem mais que isso, às vezes, essas conexões se tornam tão interessantes para os envolvidos que grandes ideias e amizades surgem, e as parcerias vão acontecendo naturalmente.”