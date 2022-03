Grupo de mulheres promove Dia Delas em Cambé

Segundo as organizadoras do evento, a psicóloga Daiane Duarte Scorpioni ,a consultora de beleza Amanda Silva e a empresária Ana Paula Cruz, essa ação será muito interessante para as mulheres que precisam seprar um momento de descanso para a mente, além de se divertir.

No próximo dia 15 (terça-feira), a partir das 19h30, Cambé contará com um evento pensado minuciosamente na qualidade de vida das mulheres, é o “DIA DELAS”!

Já de acordo com a consultora de beleza, Amanda Silva, este evento também dará oportunidade para a mulher que quer cuidar da própria imagem. “Como atuo como consultora de beleza, abordarei este tema. Fiz questão de participar pois me conectei muito com a ideia do evento, que é oferecer um tempo exclusivos para essas mulheres que não tem tempo”.

Mas nem só sobre beleza será a pauta do dia, a empresária Ana Paula de Souza Cruz, complementa que nesse encontro exclusivo para mulheres, um dos temas a serem abordados será o autocuidado, a aromaterapia e, como essa pode ser uma ferramenta para uma saúde mais completa. “ No evento, vou abordar a aromaterapia e seus benefícios. Explicar para as mulheres que tem tido uma rotina de estresse que é preciso ter tempo e instrumentos para cuidar de si. Eu mesma passei por isso. Na pandemia vi que muita coisa precisava ser mudada inclusive na minha vida profissional”.

DIA: 15 DE MARÇO (TERÇA-FEIRA)

HORÁRIO: 19H30

ENDEREÇO: RUA OTTO GAERTNER, 309, CENTRO DE CAMBÉ





Para mais informações sobre o evento que acontece em alguns dia, ligue para (43) 9 9834-3309.

