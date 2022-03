Looks inspiração para Expo 2022

Se existem pessoas que enchem a boca para falar bem do verão, por outro lado, encontramos os apaixonados pelas estações mais frias do ano. E, o outono 2022 acaba de começar oficialmente-teve início dia 20 de março- e, com isso, passamos a pensar muito mais em nosso guarda-roupa gostando ou não do friozinho! Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

E em quais cores, tecidos e peças devemos investir neste outono em que as pessoas começam a sair mais de casa, começam a voltar aos encontros sociais, será? Quais trends tem mais a ver com nosso estilo? Para saber sobre tudo isso, fomos conversar com lojistas de Londrina e Cambé, que ofertam em suas vitrines as tendências mais comerciais, ou seja, as que foram bem recebidas pelo público ou as que foram pedidas por sua clientela!

E aproveitando esse bate-papo com quem entende de moda, aproveitamos para pedir dicas de looks para a Exposição Agropecuária de Londrina 2022, que acontece do dia 1 ao 9 de abril no Parque de Exposições Ney Braga em Londrina. Vem conferir.

Quem já afirmou que nunca veria cores vibrantes no inverno, está enganado! Segundo a empresária Fernanda de Oliveira Godoy, muitas cores e até brilho aparecem na chamada moda pós-pandemia. “A moda dopamina, vem depois de um longo período de pandemia para levantar nosso humor. Rosa, laranja, verde lima, fúcsia, todas as cores são bem-vindas. Você pode misturar tons vibrantes ou apostar em looks monocromáticos e, peças de alfaiataria que não tem erro”.

E ainda de acordo com Fernanda, algumas peças que não pareciam ser bem quistas pelas brasileiras, já estão sendo vistas, como é o caso das plumas. "Para as mais fashionistas, as botas brancas, plumas em t-shirts e blusas, e acessórios em perolas, são tendências que vieram para ficar por um tempo".

Segundo a avaliação do empresário cambeense Cleiton de Oliveira Da Silva, o que mais veremos nas estações frias no Brasil, são as plumas e as cores misturadas às estampas de bichos. "Nesse outono/inverno 2022 a as cores se fazem presentes! Cores como: roxo, pink, laranja, verde, amarelo serão muito vistas. Inclusive, aparecem em vestidos e peças com estampa animal print, que tem como foco a zebra. Mas peças com plumas estarão em primeiro lugar na tendência outono-Inverno 2022 ao meu ver".





Mas logo perguntamos aos entrevistados o seguinte: veremos o que na Expo 2022, ein?! Segundo a empresária Fernanda Godoy, o couro- seja ele sintético ou não- será muito visto, assim como o xadrez e suas várias versões. “ As peças em couro e na estampa xadrez são esperadas e tem realmente tudo a ver com o estilo country. Eles sempre são tendência. E de diferente, neste ano, batendo de frente com o color block, veremos intensamente os tons terrosos nas composições. Esses tons são uma saída para quem não gosta muito das cores vibrantes e querem acompanhar as tendências.Inclusive o marrom, que por muitos anos foi considerado uma cor para pessoas mais velhas, está de volta. Tons beges, caramelo, ferrugem e todas as suas nuances são bem-vindos”.

Já Cleiton da Silva lembra a presença das estampas de animal. “ Acredito que veremos com o sempre muitas peças em onça, mas também veremos muitos acessórios como cintos e bags , além de blusas e vestidos em zebra nessa Expo”.