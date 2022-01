Os hábitos dos brasileiros têm os aproximado de patologias como a hérnia de disco e doenças crônicas não transmissíveis

o que fazer para sair desse "looping" de hábitos destrutivos Continua depois da publicidade PUBLICIDADE Continua depois da publicidade Continua depois da publicidade Muitos profissionais da saúde alertam: é mais fácil manter hábitos saudáveis ao longo da vida criando uma rotina. Mas, como manter uma rotina quando todo o seu dia a dia muda drasticamente de forma involuntária? Esse foi- e ainda é-o caso de um grande número de pessoas que praticou o isolamento social e, ainda, vem trabalhando em formato home office.

Com tudo isso, muitas pessoas relataram um aumento intenso na ansiedade, o que acarretou o aumento drástico no consumo de bebidas alcoólicas, comidas industrializadas, e consequentemente o ganho de peso. Isso é o que aponta a pesquisa 'Doenças Crônicas e Seus Fatores de Risco e Proteção: Tendências Recentes no Vigitel", realizada pelo IEPS (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde) e publicada recentemente. E para sabermos as consequências reais dessas mudanças na vida do brasileiro, fomos conversar com a nutricionista e especialista em Modulação Intestinal e Nutrição Estética, Victoria Moreira e com o fisioterapeuta e especialista nas patologias da coluna vertebral, Pedro Paulo Justiniano.

“O brasileiro, em sua maioria, “chutou o balde” para longe na pandemia de Covid-19. Muitas pessoas passaram a comer muitos industrializados, a beber pouca água, pois em casa tudo ficou “mais solto”, a aderir aos farináceos (farinha e derivados) , a comer mais doces, que promovem sensação de prazer, e em contrapartida, passaram a comer menos proteínas “, afirma Victoria.



“Temos um perfil de paciente pós-pandemia que ganhou muito peso e muito rápido. Estamos falando de dez a quinze quilos a mais! E tudo isso causa não somente estresse estético, mas também dores nas articulações e até na coluna vertebral, afinal o corpo não está preparado para este peso”, conta Victoria.

E outros profissionais que receberam um aumento intenso por consultas foram os fisioterapeutas, como é o caso da Clínica em que Pedro atua. “O abandono dos exercícios físicos, longos períodos em uma mesma postura, trabalhar em casa em locais não adequados como sentado no sofá ou na cama. Noites mal dormidas e até a falta de hidratação, tudo isso, prejudica a coluna. E esses, são justamente os hábitos que cresceram após a pandemia”.



E Pedro lembra também, que todos esses hábitos nocivos têm ligação direta com patologias mais graves na coluna, como a hérnia de disco. “ O sobrepeso corresponde a um importante fator de risco no desenvolvimento de hérnia de disco, com o aumento do peso corporal gera uma sobrecarga na coluna vertebral, resultando no pressionamento dos discos intravertebrais localizados entre as vértebras, além do sobrepeso estar relacionado com a osteoporose”.

E por falar em doenças mais graves, a Nutricionista Victoria, enfatiza que todos esses hábitos inadequados podem também fazer crescer o número das doenças crônicas não-transmissíveis. “ A obesidade, a hipertensão, diabetes e o colesterol alto são as doenças conhecidas como “doenças crônicas não transmissíveis” e geram inúmeros riscos e transtornos na vida de quem as desenvolvem”.