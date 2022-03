Positividade corporal e o recado de mulheres incríveis que já enfrentaram preconceito

Muitas pessoas julgam que nossa sociedade se mostra mais livre em relação à aparência, estilo e a forma de comunicar das pessoas. E, muito dessa sensação vem por conta de movimentos sociais como o movimento Positividade Corporal, que trabalha em prol da aceitação às diferenças e à naturalização dos corpos fora do padrão- magra, alta, pele e cabelos lisos. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Já tinha percebido esse incentivo e apoio aos corpos, biotipos e aparências que, muitas vezes, estão distantes do que há muito tempo tínhamos como padrão ideal de beleza? Pois é, muito caminho ainda há a percorrermos, mas este movimento vem crescendo em relação às pessoas com sobrepeso, com nanismo, com deficiência e, doenças de pele como o vitiligo.

E como março é um mês em que nos dedicamos a abordar as múltiplas facetas e vitórias das mulheres, fui conversar com duas lindas representantes do movimento Positividade Corporal, que usam suas redes digitais como forma de conscientização: a estudante de Direito e influenciadora, Ana Carolina Müller , que nasceu com “desarticulação do joelho”, ou seja, nasceu sem parte da perna esquerda, e, a modelo e influenciadora, Barbarhat Sueyassu, que possui vitiligo, doença de pele que apresenta a descoloração da pele. Vem conferir este material lindo!



“Eu comecei a falar sobre o vitiligo há muito tempo, mais especificamente quando surgiu o Facebook, nem existia o Instagram ainda. Mas com o surgimento do Facebook, surgiram os Grupos de aceitação e Corpo Livre. Eu sempre entendi que precisávamos falar sobre isso, para desmistificar o vitiligo, naturalizar para que as pessoas não reproduzam falácias, desinformação e preconceito”, conta a influenciadora e modelo, Barbarhat .

Já a estudante Ana Carolina , conta que sempre foi instruída a não possuir nenhum tipo de insegurança, mas que nem sempre falou sobre o assunto nas redes. "Eu nasci com desarticulação do joelho, e nunca tive nenhuma insegurança, pois sempre fui muito instruída a não ter nenhum receio de não conseguir fazer algo, sempre fui muito incentivadapela família e amigos, Mas só após aparecer em algumas fotos nas redes sociais e receber mensagens de outras mulheres me apoiando, elogiando, que vi como era importante falar sobre isso e mostrar o dia a dia, acho maravilhoso isso". Barbarhat conta também que entende que sua maior função hoje, é mostrar para as pessoas que possuem vitiligo que a internet e, que, o mundo é um ambiente seguro, onde elas podem viver e aparecer normalmente. "Minha presença na internet se fortaleceu quando percebi que essa era uma forma de representa-las. Que as mulheres que tem a mesma condição, se vendo ali representadas, elas conseguem levar uma vida que realmente vale a pena ser vivida, sem se esconder atrás de roupas, de muita maquiagem, delas se mostrarem como são. E saberem que aqui existe um ambiente seguro". Por mais que Ana Carolina e Barbarhart possibilitem conteúdo significativo na internet e que possuem a mesma função: a de conscientizar, as duas possuem vivências diferentes no que diz respeito à já terem enfrentado preconceito. Enquanto Ana Carolina afirma não ter presenciado nenhuma situação constrangedora e direta de preconceito, a influenciadora Barbarhat conta que já precisou passar por situações em que o preconceito era claro. "Nunca tive nenhum receio de me expor, tanto nas ruas como nas redes sociais e escolas. E também nunca percebi nenhum preconceito. E não tenho vergonha nenhuma, sou muito feliz com a minha vida e nada me abala. Fui sempre muito respeitada pelas pessoas,e, se perguntam sobre minha condição, falo abertamente sobre a desarticulação do joelho", esclareceu a estudante Ana Carolina.

“Não tenho receio algum de me expor, sempre gostei da exposição, de tirar fotos, de mostrar como sou.Mas já enfrentei preconceito, já, não só na internet, mas também pessoalmente. Esse é o “preço que a gente”, quanto mais nos enxergam mais vão falar, inclusive besteiras...Mas isso não me abala, o preconceito raramente acontece e vejo que gero mais positividade que coisas como essa”, salientou a modelo Barbarhat.