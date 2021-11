Quer pele jovem sem "estica e puxa"?! O Skinbooster revolucionou a estética!

E como amamos esses assuntos, fomos pesquisar direto na fonte! Conversamos com a Biomédica Gabriela Marigo para desmistificar esSe tratamento que ganha cada vez mais adeptos. “O tratamento foi lançado por volta do ano de 2017, e atualmente, temos no mercado várias marcas e vários tipos de Skinbooster. Assim, associamos a necessidade individual do paciente com o melhor “tipo de Skinbooster” para o caso”.





Outra informação que a Biomédica logo me esclareceu foi sobre a maneira que o Skinbooster torna possível essa hidratação intensa da pele. “O produto puxa e mantém as moléculas de água ao seu redor, assim consegue formar um reservatório hídrico de longa duração, que leva ao aumento da espessura, da maciez e do viço da pele sem agredir a derme”.