Redução de medidas em poucas horas, lipo sem cortes e nutrição que foca na aceleração do metabolismo!

E para indicar os procedimentos mais eficazes e seguros, pesquisei e achei o conjunto deles quando o verão está por vir, são: drenagem linfática, lipo de papada ou na “gordurinha do sutiã”, ativador metabólico e acompanhamento com nutricionista para perder o máximo de peso possível! Vamos abordar agora, qual o motivo disso, e como o acompanhamento de profissionais confiáveis faz toda a diferença!

“Agora com a proximidade do verão, os procedimentos para gordura localizada e celulite são os que todos mais desejam! E a drenagem linfática e aparelhos de ultrassom e radiofrequência, fazem parte de um conjunto de procedimentos que dão resultado!”, conta a fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em métodos como Drenagem Linfática MAF, Mega Contour, Flaci 10, Naturale Slim, Naturale Peel, Natália Gusmão. Mas ainda segundo a Fisioterapeuta, nenhum resultado se mantém sem a consciência de uma paciente. “A Drenagem Linfática Manual tem como objetivo estimular o sistema linfático a eliminar o excesso de fluidos do corpo. Existem casos em que pacientes chegam com shorts apertados e saem com ele caindo, isso porque com a drenagem, a perda de medidas é real. Já alcançamos a perda de 13 centímetros de circunferência abdominal em uma sessão. E a radiofrequência potencializa o resultado. Mas se a paciente tiver maus hábitos, nenhum tratamento gerará resultado eficaz”.

Já a ativação metabólica é para acelerar o gasto calórico e consequentemente, gerar mais perda de peso em um paciente, conta ainda, a biomédica, Gabriela. “A ativação metabólica é realizada através de uma aplicação intramuscular, sua ação no organismo é uma aceleração metabólica, que proporciona um maior gasto calórico e consequentemente redução de peso corporal. Mas para a indicação desse procedimento, sempre saliento a importância do acompanhamento de uma nutricionista ao processo para que saibamos como está a saúde desta paciente”.

Outro procedimento que possui grande demanda é a lipo enzimática, e de acordo com a biomédica e especialista em saúde e estética avançada, Gabriela Marigo, a procura é grande por conta de ser pouco invasiva e gerar resultados incríveis. “A diferença da lipoaspiração para a lipo enzimática é que no método que há aspiração (lipoaspiração),é feito um corte e a gordura é aspirada. Já na lipo enzimática, enzimas são injetadas no local onde se quer eliminar gordura com o objetivo de diluir essa gordura para ser eliminada naturalmente pelo corpo”.

E por falar em nutrição, conversamos com a nutricionista Victória Moreira, pós-graduada em Ortomolecular Nutri genômica e Longevidade, especialista em Modulação Intestinal e Nutrição Estética sobre a relação direta: perda de peso rápida e saúde. “Você necessita saber como anda o funcionamento de seu intestino, como anda a absorção de nutrientes, como anda seu corpo para querer emagrecer. Com a especialidade em nutrição estética, consigo indicar qual caminho a paciente deve seguir na dieta, mas se caso ela tiver problemas no metabolismo, problemas no funcionamento do intestino, doenças autoimunes não diagnosticas, isso travará o processo de obter mais saúde e de perder peso”.

Victoria cita um exemplo. “Tenho uma paciente que se queixava do estômago alto, e investigando vimos que nem a drenagem a ajudaria, pois ela possuía endometriose e não sabia, e isso causava aquela proliferação na barriga. Ela perdia peso com a dieta, mas com o auxílio médico, podemos ver que a estética só mudaria, com seu cuidado com a saúde “.





Incrível como nosso corpo pode nos dar resultados rápidos, mas precisamos focar em passar por procedimentos e tratamentos com profissionais de confiança, correto?!





Outra conclusão que me impactou nas entrevistas foi como as profissionais relatam um avanço na autoestima das pessoas que buscam pelos tratamentos. “A maioria de nossas pacientes quando chegam no resultado desejado, tanto relacionado a melhora da saúde quanto da estética relatam uma melhora na autoestima, na melhor convivência com o marido/esposa/família, e até no trabalho! Aumento da segurança para se vestir e passear, se sentem muito mais bonitos e confiantes! Hoje, você tem ao alcance de suas mãos procedimentos ultra modernos e que te dão resultados incríveis”, conta a nutricionista Victoria.

A conversa foi tão boa, que vamos falar mais de beleza por aqui. Que tal contarmos sobre as novidades do botox também?!





