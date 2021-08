The Bold Type - mercado de trabalho, moda e amizade

Confira essa avaliação sobre a Série The Bold Type e nos acompanhe por aqui!

Lanço e festejo o Blog Bela Manchete, pois este será um espaço para expor ideias, ações, marcas e serviços que enriqueçam a vida da mulher, principalmente das que vivem em Londrina e região!

Assim como a vida particular, a vida profissional, às vezes, dá muitas voltas e nos surpreende! E para minha surpresa total, me vi inspirada por uma série de streaming para voltar a escrever! A tal Série é The Bold Type, que em tradução livre para o português seria A Escrita em Negrito! E o nome da série tudo tem a ver com a trama central, que retrata os desafios profissionais e pessoais de três amigas que atuam na revista fictícia Scarlet!

E sabe por que ela me chamou tanto a atenção- minha e de tantas outras mulheres mundo afora- porque ela mostra de um jeito bem romantizado, porém empolgante, como é desafiador se destacar no mercado profissional, assim como é complexo ser amiga presente, estar em dia com a dieta e ser altamente produtiva! Ou seja, de certa forma, ela busca retratar que até mesmo trabalhos considerados glamurosos e disputados, possuem seus desafios, concessões e conflitos!

Outro valor que enxergo na série é como o personagem da Editora Chefe da Scarlet, Jaqueline Carlile, interpretado por Melora Hardin, executa uma liderança humanizada e realmente acolhedora. Em tempos em que a liderança profissional se confunde com extremas cobranças, achei válido que a Série destacasse essa característica da líder de toda a Revista como algo positivo!

E por fim, destaco a grande amizade entre as protagonistas da série: Jane, Kat e Sutton vividas por Kate Stevens, Aisha Dee e Meghann Fahyque respectivamente! A amizade das três que passa naturalmente por desavenças, resiste às mudanças na carreira, nos relacionamentos amorosos, entre outras situações, mostrando às jovens que cada pessoa possui seu lugar e não é preciso sentir receio de perder os amigos ao longo da vida!





Não concordo com todas as pautas trabalhadas pela série em suas quatro temporadas já disponíveis no Netflix, porém, acredito que é uma produção inteligente e que nos alerta sobre temas importantes! E a 5º e última temporada da Série chega provavelmente em outubro no Netflix, mulherada!

A vida imita a arte ou a arte imita a vida?

A série teve sua primeira temporada lançada em 2017, mas segue super atual, e baseia-se na história de vida e trajetória profissional de Joanna Coles, ex-editora-chefe da revista Cosmopolitan. Essa Revista é uma das mais admiradas pelas mulheres norte-americanas!





E aí, já tinha ouvido falar da Série The Bold Type? Conta o que achou dessa dica e se prepara que a próxima postagem vai falar de moda comfy e estilo!

Para sugestões de pauta e interação: @emilymullerg