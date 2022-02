Autoconhecimento e a maquiagem impulsionam a vida profissional ! Será?

Quando sabemos quem somos, sabemos destacar mais nossos pontos fortes na estética? Continua depois da publicidade PUBLICIDADE Continua depois da publicidade Continua depois da publicidade Em tempos de filtros de instagram e, ao mesmo tempo, de movimentos que promovem o fim de padrões de beleza na publicidade, e em toda a sociedade, trazemos o assunto: autoestima e vida profissional. Elas têm ligação? Para responder a essa pergunta que surge para muitas mulheres que já retomaram ou pretendem retomar a vida profissional após anos conturbados com pandemia de Covid-19, conversamos com a Master Coach Mari Porte Davantel, com a maquiadora Maria Fernanda Pacheco e com a advogada e empresária, Luciana Casarin. Vem conferir!

"No dia a dia profissional, geralmente lidamos com dois tipos de clientes: mulheres que sabem como se gostam e mulheres que estão no processo de descoberta o que vai bem para elas. Quando sinto a cliente insegura sobre qual a melhor opção de beauty para ela, eu sempre indico realçar os pontos fortes que a beleza dela já possui, pois acredito que todas as mulheres são suficientemente bonitas, às vezes, só falta colocar seus traços mais belos em evidência", comenta a maquiadora Maria Fernanda, logo no início da entrevista.



E a Master Coach Mari Davantel levante questões sobre o autoconhecimento e como ele está ligado com a confiança para evoluir na vida profissional. “Quando a gente se conhece, sabe quem a gente é, começa a focar naquilo que realmente importa! Quando uma pessoa entra em um processo de autoconhecimento, muitas vezes, se redescobre, a gente tira aqueles entulhos que o mundo, a vida coloca na gente. E vemos que, muitas vezes, uma pessoa usa o cabelo todo arrumadinho e ao se descobrir , vê que é mais descontraído”.

A maquiadora Maria Fernanda, que possui muitas empresárias entre suas seguidoras nas redes sociais, e clientes, conta que já notou a evolução de muitas mulheres no que diz respeito à autoimagem e, como isso transparece na aparência da mulher. “É muito bacana ver as mulheres descobrindo seus pontos fortes. É muito comum nos cursos de automaquiagem, onde a maioria das mulheres que me procuram são empreendedoras e buscam passar mais credibilidade a seus clientes. A maquiagem sempre será sua aliada se você buscar destacar seus pontos fortes na face ou indicar isso ao seu maquiador (a)”.

Se maquiar nunca foi um desafio para advogada e empresária, Luciana Casarin. Porém, quando escolheu atuar como advogada e, se tornou mãe, se sentiu desafiada a saber como se produzir para estar adequada a cada ambiente. "Eu sempre gostei de sair de casa maquiada, independente da situação, desde bem novinha, lembro de pedir sempre maquiagem para minha mãe. Mas percebo que hoje, após a maternidade, o ato de me arrumar e me maquiar antes de sair de casa, me ajuda e muito na autoestima. Saio um pouco do "universo da maternidade", que apesar de trazer muito amor, por vezes, é cansativo".



E a Master Coach Davantel, salienta que a autoestima é não apenas se sentir bela, mas saber quem é, onde está e qual sua essência. “A mulher quando tem sua identidade definida, está no lugar certo, quando eu sei quem eu sou, faço o que precisa ser feito,que é a crença de capacidade, e isso passa confiança não somente na vida profissional, mas em todas as áreas da vida”. Mas ela também alerta que não adianta termos o profissional certo para nos ajudar a nos maquiar, selecionar o vestuário adequado, mas não nos conhecermos de fato. “Autoconhecimento. Cura de vícios emocionais. Precisamos trabalhar nosso lado emocional, lado do cérebro que perturba a gente, com medos e inseguranças. Então o autoconhecimento unido á inteligência emocional, que a gente trabalha no processo de coaching, impulsiona essa mulher a uma vida profissional muito mais realizada”.

A empresária Luciana, afirma com segurança que sente que a maquiagem, o se arrumar traz muitos benefícios a ela e a quem convive com ela em seu trabalho. “Vestir-se bem, sentir-se bonita, acredito que traz benefícios no lado pessoal nessa fase materna, de lembrar que você também é mulher, e ainda, de se mostrar confiante no âmbito profissional”.

E a make artist Maria Fernanda lembra como a maquiagem e o mercado de beleza tem a pretensão de ser aliado da mulher. “A maquiagem é uma das coisas, ações, mais democráticas que eu conheço. Ela é feita para todas as pessoas, inclusive para os homens! O que, muitas vezes, falta é se encontrar no estilo que te representa e que expressa quem você é, uma vez que isso aconteça a maquiagem se torna um prazer!