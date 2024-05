30 anos do Instituto Pontello: veja mais!

2024 é um ano muito especial para o Instituto Pontello. Fundado pelo Dr. Rubens Pontello, o Instituto, que é referência em Dermatologia, comemorou três décadas de dedicação ao tratamento dermatológico de excelência reunindo parceiros em um evento exclusivo no Loft by Empório Guimarães.





A noite, pontuada pelo requinte e bom gosto, marcas registradas do Instituto, contou com as apresentações do pianista Junior Oliveira e do Grupo Lisser.

O cerimonial teve a participação do Dr. Rubens Pontello em um depoimento emocionado, do Dr. Ricardo Pontello falando sobre os projetos futuros e por último o Dr. Rubens Pontello Jr. trazendo a nova aquisição do Grupo, o DuoGlide, um laser inovador desenvolvido na Itália pela Deka, também conhecido como 'laser das celebridades'.