Catuaí Shopping traz Lulu Santos para apresentação em Londrina: vem ver!

Tradicional Show de Mães acontece no dia 19 de maio, às 20h30, no Village Garden



Um dos eventos culturais mais aguardados pelo público londrinense está de volta. O Show de Mães, promovido pelo Catuaí Shopping Londrina, traz para a cena cultural londrinense o cantor Lulu Santos. A apresentação acontece no dia 19 de maio, às 20h30, no Village Garden.





Lulu traz para a cidade seu novo show, chamado “Alô Base!” que comemora os 40 anos de sua carreira de sucesso. No repertório estão presentes grandes hits desta trajetória, como “Toda forma de amor”, “Tempos Modernos”, “Apenas mais uma de amor”, “Como uma onda”, “O último romântico”, além das canções de seu último álbum, “Pra Sempre”.





“Escolhemos um artista muito significativo na história da música brasileira para marcar este ano especial, que traz o retorno do nosso tradicional Show de Mães. Temos certeza de que a apresentação do Lulu vai ser inesquecível para todos que forem curtir o show, especialmente para as mamães, que são o foco desta nossa campanha”, comenta a gerente de marketing do Catuaí Shopping, Lorraine More.

