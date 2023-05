EncontrosFolha, 18ª edição: galeria completa

Em sua 18ª edição, o EncontrosFolha abordou o tema “Relações Brasil e Índia: O Desenvolvimento das Tecnologias de Alta Performance” e movimentou o Centro de Eventos do Aurora Shopping, na última semana, e contou com um time de especialistas.





Na mediação do evento, o professor da UTFPR, Alexandre Rossi Paschoal. Jorge Edison Ribeiro – um dos maiores especialistas do país em estruturas de inovação, qualidade de software, gerenciamento de processos e Tecnologia da Informação -; o diretor da Tata Consultancy Services (TCS), Francisco Davi Junior; e a deputada federal e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, Luísa Canziani – que participou de forma remota -, estiveram no time de painelistas.



