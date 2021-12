Vectra comemora a entrega do Vista Parque, seu 57º empreendimento: vem ver!

Localizado na rua Kioto Okawati, esquina com a avenida Maringá, no Jardim Presidente, o Vista Parque marca uma conquista importante para a construtora londrinense que em 2021 comemora 25 anos de história.

São duas torres com 224 apartamentos de 71 metros quadrados, com opções de plantas de dois ou três dormitórios, e 12 lojas comerciais.

As fotos de Rodolfo Leite mostram mais e a cobertura aparece na Folha de Londrina e será destaque nas próximas horas, via “Gente com Nassif”, no canal da MultiTV, no YouTube.