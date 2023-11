Lançamento do livro “O Poder da Morte”, por Lilian Lopes: a cobertura completa

Lilian Lopes recebeu convidados para o lançamento do livro “O Poder da Morte”, na Livraria A Página, no Boulevard Londrina Shopping. Na obra, ela narra o processo de luto, após a morte do filho, Samuel.

Como enfatiza, o livro foi escrito no momento de maior dor de sua vida. “O livro foi escrito debaixo de lágrimas e com toda a intensidade do meu coração. Eu aprendi com a morte a importância de viver o luto, de se perdoar, ‘perdoar a Deus’ e aos outros. A morte tem muito a nos ensinar, só precisamos abrir nossa alma para esse aprendizado tão desafiador e receber a certeza que existe vida para nós após a morte de quem amamos”. As fotos são de Lafaiete do Vale.