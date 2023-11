"O Poder da Morte”, por Lilian Lopes

A nutricionista Lilian Lopes faz o lançamento do livro “O Poder da Morte”, neste sábado, 4 de novembro, a partir das 11 horas, na Livraria A Página, no Boulevard Londrina Shopping. Na obra, ela narra seu processo de luto, após a morte do filho, Samuel.







“Eu já havia perdido a minha avó quando era adolescente, assassinada de forma brutal. E foram lutos completamente diferentes. Falo, neste livro, sobre a importância de olharmos para nós como seres tricotômicos, ou seja: compostos de corpo, alma e espírito. Falo sobre como um luto bem vivido liberta, sobre nos aquietarmos, olharmos para dentro de nós e ali encontrar cura. Esse livro é em memória ao meu amado filho, e um legado que ele deixou”.

Em tempo: todo o dinheiro arrecadado com a venda será para doação. “É a forma que tenho de honrar o meu Samuelzinho”, conclui.





Outras informações via Instagram: https://www.instagram.com/nutricionistalilianlopes