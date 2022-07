Atividade física como aliada no combate da obesidade infantil

Já é exercício físico é quando essa atividade física é planejada e estruturada com um objetivo específico como por exemplo ganhar massa magra.







Então eu perguntei para ele como as atividades físicas aliadas com alimentação saudável podem auxiliar no combate à obesidade infantil, veja o que o Romulo disse:

“A união de Atividade Física e uma alimentação correta é de extrema importância, pois alia uma alimentação rica e balanceado em nutrientes, necessários para o desenvolvimento da criança juntamente com um estilo de vida ativo, que proporciona não apenas um maior gasto calórico diário, mas também trazendo benefícios como redução de riscos de mortalidade e de desenvolvimento de doenças como câncer, diabetes, hipertensão, melhora da qualidade do sono e do bem estar geral”.





O especialista também me explicou que não existe um exercício físico específico para cada idade, o que existe são exercícios que podem ser mais eficientes com base nos objetivos do aluno, por exemplo, se o objetivo é emagrecimento um exercício com foco aeróbico pode ser mais eficiente, o que não significa que e mesmo objetivo possa ser alcançado por um exercício do tipo anaeróbico.





O mais importante é a criança ou adolescente fazer algo que goste, seja academia ou esporte, corrida de rua ou Pilates, dessa forma a chance de desistência diminui consideravelmente. Também é importante lembrar que as crianças normalmente iniciam e desistem de um esporte rapidamente, em questão de 1 a 3 meses, o que é normal, pois ainda está em fase de conhecimento dos acervos motores que cada esporte exige, bem como de si mesmo.





Aí fiquei curiosa e quis saber se existem exercícios que são impróprios e que podem afetar o crescimento de uma criança e adolescente, o Rômulo disse que de um modo geral a prática de exercícios não atrapalha o crescimento, pelo contrário, a prática deles favorece a liberação do Hormônio de Crescimento ou GH, independente se é esporte de quadra, ginásticas, corridas ou natação.





O que se deve evitar é a prática de exercícios isométricos, com muita carga e pouco movimento como levantar pesos ou halteres. Esses exercícios são recomendados apenas após o término do crescimento e sob supervisão de um profissional de Educação Física.





Marjorie Ostrowski.

Beijos e até a próxima.