Carnaval deve reunir mais de 20 mil pessoas em Londrina e Centenário do Sul

As festas de carnaval deste ano no Paraná, promete um público de mais de 1 milhão de pessoas. Uma das cidades que está com uma boa expectativa é Londrina, que terá uma programação variada com blocos e desfile de escola de samba. Centenário do Sul (Norte do Paraná) também tem uma expectativa grande, ambas as cidades espera receber um público de mais de 20 mil pessoas curtindo a folia.

Segundo o Viaje Paraná, novo órgão do Governo do Estado vinculado à Setu (Secretaria do Turismo), os bloquinhos e festejos de carnaval atraem muitos turistas para o estado, principalmente em cidades como: Matinhos, Antonina, Guaratuba, Curitiba, Tibagi, Maringá, Foz do Iguaçu e Santa Helena. Tem opções para todos os gostos. Publicidade Publicidade

Londrina espera entre 20 à 25 mil pessoas para curtir o carnaval na cidade, Centenário do Sul espera um público de 21 mil, ambas na região norte; Curitiba 20 mil; e 35 mil em Foz do Iguaçu e 15 mil em Santa Helena (Oeste). Leia mais: Susto e prejuízo Assaltantes invadem reitoria da UEL e levam equipamentos eletrônicos doados pela Receita Estudo baseado no Censo Paraná tem mais de 5 milhões de domicílos particulares, aponta IBGE Combate à desinformação Controle de fake news com inteligência artificial desafia eleições de 2024 Oportunidade Inscrições para concurso público do governo do Paraná serão abertas na segunda

No Litoral, a maior agitação deve ser em Guaratuba e Matinhos, que tradicionalmente atrai foliões da Capital e de todo o Estado com trios elétricos que desfilam pelas orlas. O sal da praia ajuda a temperar a festa que começa na sexta e só termina na Quarta-Feira de Cinzas. Publicidade

A prefeitura de Matinhos estima receber cerca de 300 mil pessoas entre os dias 10 e 12 de fevereiro. Guaratuba, ao lado, também vai atrair cerca de 500 mil pessoas. As cidades registraram neste ano um dos verões mais movimentados da história, com apoio da ampla programação cultural e esportiva promovida pelo Estado.

Também é possível curtir o carnaval nas tradicionais ruas de pedra de Antonina, no Litoral, que espera 100 mil pessoas para festejar os blocos, entre eles o Boi do Norte e o Apinagés. Em Tibagi, nos Campos Gerais, a expectativa é movimentar 40 mil pessoas em folias de rua, e Maringá (Noroeste) prevê 27 mil foliões. Publicidade

Confira a programação do carnaval nos municípios mais carnavalescos do Paraná:



Londrina Publicidade

O Carnaval de Rua de Londrina, no Norte do Estado, acontece entre os dias 9 a 13 de fevereiro. Tem desfile da Escola Explode Coração, festa dos blocos Bafo Quente 2024, Eklétika e Blokete. A expectativa de público da festa é entre 20 e 25 mil pessoas.



Londrina: cinco lugares para garantir fantasias e acessórios para o Carnaval O Carnaval vem aí! Com a chegada da data, muitas pessoas já estão à procura de fantasias e acessórios para usar na folia e arrasar nas festas carnavalescas.



Centenário do Sul Publicidade

Há mais de 15 anos com o Carnaval de Rua, a festa em Centenário do Sul, na região Norte do Estado, acontecerá dos dias 10 a 12 de fevereiro. A festa conta com desfile de blocos, matinê infantil e as bandas que irão agitar as ruas da cidade. São três blocos confirmados: Bloco da Grande Família, Bloco MP Folia e Bloco do Povo. Tambem terá máquina de espuma para a diversão dos foliões e serão distribuídos sorvetes e bolas para as crianças. O carnaval conta com premiação em dinheiro para as três melhores fantasias presentes nos blocos.

Curitiba Publicidade

O tradicional Carnaval de Rua de Curitiba acontece nos dias 10 e 11 de fevereiro na rua Marechal Deodoro, no Centro. No sábado dia (10) o Carnaval Nerd abre as festividades. O Baile Infantil Curitibinha fica por conta do Bloco do Polakinho e a Matinê Infantil. A festa ainda tem blocos de rua com o Afoxé, Bloco Boêmios e Madames, Bloco Garibaldis e Sacis e Rancho das Flores. O Grupo Especial das Escolas de Samba entra em cena a partir das 20h10 com a Deixa Falar, Imperatriz da Liberdade, Enamorados do Samba, Acadêmicos da Realeza e Mocidade Azul. No domingo (11) tem a Marcha Zumbie Walk e mais blocos de rua. A cidade também tem um dos pré-carnavais mais famosos do Brasil, com batuques do Garibaldis e Sacis e Cia.

Foz do Iguaçu Publicidade

O “Carnafalls” 2024 acontece nos dias 10, 11 e 13 de fevereiro na Praça da Paz e no dia 12 na Avenida Brasil. Os bloquinhos de rua são tradicionais e carro-chefe do carnaval de rua em Foz. A festa também conta com diversas apresentações artísticas e culturais, todas gratuitas e abertas ao público. No último dia, será servida a tradicional Canja do Galo Inácio que une tradição e solidariedade com a renda da venda da canja destinada a instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social.

Santa Helena

O carnaval de Santa Helena, na Costa Oeste, será no Balneário Terra das Águas, que fica a cinco minutos do centro da cidade. O destaque fica por conta dos 22 bloquinhos que agitam os quatro dias de festa, de 9 a 12 de fevereiro. A folia também conta com quatro atrações por noite sendo uma banda de renome nacional, uma banda de pagode, uma banda de carnaval e um DJ.



Morador de Pato Branco recusa prêmio de R$10 mil do Programa Nota Paraná Um morador da cidade de Pato Branco, no sudoeste paranaense, recusou o prêmio de R$ 10 mil ganho em um sorteio do programa Nota Paraná.





Matinhos

A cidade histórica do Litoral do Paraná é o destino mais famoso do Estado quando se trata de Carnaval. A programação vai de 10 a 12 de fevereiro, com os tradicionais trios elétricos na Avenida Beira-mar. A Matinbanda e a Caiobanda, atrações clássicas do Carnaval na cidade, agitam o público no primeiro dia e no encerramento. São esperados 300 mil foliões curtindo a festa.

Guaratuba

O Carnaval 2024 de Guaratuba acontece do dia 9 a 12 de fevereiro. A festa conta com apresentação de blocos, trios elétricos e os famosos “Esquenta” na Praça dos Namorados. A Avenida 29 de Abril recebe o Afoxé, desfile de blocos e também trios elétricos. A Barra do Saí – Coroados recebe o Bloco do Caranguejo e a Matinê Infantil acontece no Espaço Litoral. A programação de carnaval também conta com premiação para o bloco campeão.

Antonina

O Carnaval 2024 de Antonina, no Litoral do Estado, conta com uma programação de blocos folclóricos e carnavalescos. São esperados mais de 100 mil pessoas nos cinco dias do evento. A programação conta com Bloco Bom Brinquedo; Coroação do Rei e da Rainha do Carnaval; Fanfarra Maluka; desfile dos blocos Beco do Mijo, Boi do Norte, Siri Rica, Sovaco da Cobra, Amigos da Pita, Bloco do Dragão, Bloco do Chopp do Galinho, Bloco do Boneco e Bloco Última Hora. No domingo (11) é a vez das Escolas de Samba da cidade participarem da festa e na segunda-feira (12) tem baile infantil, Corrida Rústica, o concurso da Escandalosa e Charmosa e o baile público para encerrar a folia. Na terça-feira (13), último dia de festa, o carnaval tem o baile público a partir das 22h também na Avenida do Samba.



Com mais três pontos azuis, 85% das praias do Paraná estão próprias para banho O sétimo boletim de balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira (2) pelo IAT (Instituto Água e Terra), apontou que, apesar das fortes chuvas, houve uma melhora nas condições para banho nas praias e rios do Paraná.



Tibagi

Com 124 anos de existência, o Carnaval de Rua de Tibagi, nos Campos Gerais, é uma das mais antigas e maiores festas do Paraná. Do dia 9 ao dia 12, a praça central da cidade recebe a folia com coroação das majestades - o Rei e a Rainha, apresentação de marchinhas, shows, matinê infantil e da melhor idade, desfile de escola de samba e o resgate do tradicional desfile do Corso. Inspirado nos tradicionais carnavais franceses, a própria população enfeita e produz seus carros alegóricos e formam bloquinhos que saem em folia da Praça 18 de Março até o centro da cidade.

Maringá

Em Maringá, no Noroeste do Estado, o Carnaval 2024 terá três dias de programação gratuita (10, 11 e 13 de fevereiro). A festa conta com bloquinhos, atrações musicais e um dia voltado para o público infantil. Para participar o folião tem que doar 1kg de alimento na entrada dos eventos.

ECONOMIA

Considerado todo o Paraná, o Carnaval deverá incrementar o movimento do turismo em fevereiro, injetando R$ 2,5 bilhões na economia estadual, segundo estimativa divulgada nesta semana, pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). O número é 14,5% maior que o do mesmo mês do ano passado.

O Paraná deve ocupar a sexta posição nacional em faturamento com turismo no mês do Carnaval, atrás de São Paulo (R$ 16,3 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 5,3 bilhões), Minas Gerais (R$ 5,2 bilhões), Bahia (R$ 2,5 bilhões) e Rio Grande do Sul (R$ 2,5 bilhões).

LEIA TAMBÉM: