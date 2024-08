Agências do Trabalhador iniciam a semana com 21,9 mil vagas no Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 21.968 vagas de emprego com carteira assinada no Estado.





A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.624 oportunidades. Na sequência, aparecem as de faxineiro, com 798 vagas, operador de caixa, com 763, e magarefe, com 699.



Em Londrina são ofertadas 2.733 vagas, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 699 vagas, ajudante de motorista, com 135, operador de caixa, com 122, e motorista de caminhão, com 113 oportunidades.





A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.825). São 546 vagas para alimentador de linha de produção, 429 para faxineiro, 356 operador de telemarketing ativo e receptivo, e 301 para operador de caixa.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 37 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de auxiliar de desenvolvimento infantil (curso superior em pedagogia ou magistério) com 4 vagas, analista de controle de qualidade (cursando ou concluído técnico em qualidade, química, alimentos ou áreas afins), com 4 vagas, intérprete de libras (superior em Pedagogia ou Letras), com 3 vagas, e analista de marketing (curso superior em marketing, designer gráfico ou publicidade e propaganda), com 3 vagas.





A Região de Cascavel aparece em seguida (4.810), com 1.285 oportunidades para alimentador de linha de produção, 494 para abatedor, 240 para magarefe e 202 para servente de obras.

Nas demais regionais do Interior são destaques Londrina (2.733), Campo Mourão (2.125), Pato Branco (1.628) e Foz do Iguaçu (1.397). Na Região de Campo Mourão, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 822 oportunidades, magarefe, com 254, abatedor, com 84, e trabalhador volante da agricultura, com 83.





Em Pato Branco, os destaques são para alimentador de linha de produção (657), magarefe (64), operador de caixa (61) e faxineiro (​​52). Na Região de Foz do Iguaçu, são ofertadas 561 vagas para alimentador de linha de produção, 102 para repositor de mercadorias, 63 para operador de caixa e 42 para auxiliar de serviços gerais.

Há muitas vagas, ainda, em Maringá (1.069), com destaque para alimentador de linha de produção (340); Ponta Grossa (241), com ofertas para despachante de transportes coletivos (16); e Paranaguá (211), com vagas para operador de empilhadeira e auxiliar nos serviços de alimentação.





ATENDIMENTO





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.O agendamento deve ser feito on-line.