Assistência Social de Londrina fará mutirão de entrega do cartão Comida Boa a partir deste sábado

A SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) de Londrina fará quatro mutirões semanais, a partir deste sábado (9), de entrega do cartão Comida Boa em sua sede, na Avenida Juscelino Kubitschek, 2.896. As ações também ocorrerão nos dias 16, 23 e 30 de julho, das 8h às 16h.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Concedido pelo governo do Paraná, o cartão Comida Boa é um benefício que destina um crédito mensal de R$ 80 para famílias que têm uma renda per capita de até R$ 210. Para serem contemplados, os beneficiários devem estar com o CadÚnico (Cadastro Único) atualizado, sendo que a inclusão no banco de dados do Comida Boa é feita automaticamente para quem se enquadra nos critérios. Quem deseja conferir se está incluído no programa pode acessar o site do programa e fazer a busca com seu número de CPF.

Continua depois da publicidade





Cada família recebe os créditos por três meses, sendo avaliada posteriormente para verificar se continua atendendo aos requisitos do programa. Os cartões que serão entregues no sábado (9) já contarão com os créditos referentes a 25 de junho e, posteriormente, receberão as parcelas do benefício relativas às datas de 25 de julho e 25 de agosto. Em setembro, será feita uma nova avaliação dos beneficiários.





Para obter o cartão, é preciso ir à sede da SMAS tendo em mãos documento de identificação com foto, sem necessidade de agendamento. As pessoas que residem na zona rural não precisam comparecer aos mutirões, pois as equipes do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) – Rural já fazem as entregas dos cartões naquelas áreas regulamente.





De acordo com a coordenadora do CadÚnico em Londrina, Yvi Leíse Rosa, a SMAS pretende entregar 3.545 cartões na atual ação. “É o terceiro mutirão desse tipo que fazemos, sendo que o primeiro foi em dezembro de 2021 e o segundo em abril deste ano. Enviamos cartas para todos os beneficiários, e destaco que cada família só precisa comparecer em um dos sábados, não necessitando retornar depois. O cartão é desbloqueado na hora, e imediatamente após recebê-lo as pessoas já podem usar os créditos referentes a junho, no valor de R$ 80”, disse.

Continua depois da publicidade





Rosa salientou que, quem não puder ir à SMAS durante o mutirão, pode se dirigir à sede da Secretaria durante a semana, das 8h às 16h, para retirar o cartão. “Os créditos desse período podem ser utilizados até o dia 25 de setembro. Ou seja, quem retirar o cartão até essa data ainda poderá utilizar os valores referentes a junho, julho e agosto. Porém, depois desse prazo, os cartões perdem a validade”, apontou.





Ainda conforme a coordenadora do CadÚnico, é possível, por exemplo, que uma família que recebeu o benefício em dezembro, janeiro e fevereiro, tenha saído dos critérios durante os três meses subsequentes e voltado a ser contemplada pelo programa no período atual. “Por isso, é importante que essa família retire um novo cartão magnético, pois o anterior não é mais válido”, disse.