Cabos elétricos do Estádio do Café são furtados novamente durante a madrugada

O estádio do Café sofreu nova ação de ladrões na madrugada desta quinta-feira (4). Foram furtadas fiação elétrica de duas das quatro torres de iluminação do local. Londrina e Cruzeiro se enfrentam na sexta-feira (5) no Café, às 21h30, pela 34ª rodada da série B.



O estádio do Café tem sido palco fácil para ação de marginais que procuram cabos elétricos, fios de cobre e materiais que podem ser revendidos no comércio. Diversos casos semelhantes já foram registrados nos últimos meses.

Equipes da FEL (Fundação de Esportes), de outras secretarias municipais e também do Londrina trabalham desde a manhã de hoje para restabelecer o funcionamento das torres.





"Vamos trabalhar direto e, se for preciso, até a noite para resolvermos e não haverá problema para o jogo de sexta", garantiu o presidente da FEL, Marcelo Oguido.

A falta de segurança no estádio do Café é um problema crônico, em razão do patrulhamento ineficaz na região. A FEL não possuí funcionários fixos no período da noite e a ronda é feita pela Guarda Municipal.







