Campanha para doação de cabelos beneficia o Hospital do Câncer de Londrina

O mês temático do Outubro Rosa ganha visibilidade no Boulevard Shopping. Toda a fachada de vidros está iluminada de rosa e duas das cabines telefônicas ganharam pintura cor-de-rosa para chamar a atenção sobre a conscientização em relação à prevenção ao câncer de mama.





O shopping também lançou, pelo segundo ano consecutivo, a campanha Mechas do Amor para doação de cabelos ao Hospital do Câncer de Londrina.

Publicidade





Os cortes, com o mínimo de 15 cm de cabelo, são realizados no salão Fátima Martins localizado no piso superior do empreendimento.





Para participar é preciso agendar horário para o corte solidário gratuito de segunda à quarta-feira, pelo fone (43) 3344-3040. No ano passado, a campanha doou à instituição 70 mechas de cabelos.