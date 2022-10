Chuva e vendaval derrubam 25 árvores e provoca deslizamento de terra em Londrina

A Secretaria Municipal de Defesa Social de Londrina contabilizou, até as 12h, desta quinta-feira (6), 26 ocorrências devido às chuvas. Foram registradas 25 quedas de árvores e um deslizamento de terra.





Desde o início da tempestade, que começou por volta das 19h de quarta-feira (5), até a madrugada desta quinta-feira (7), as equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal fizeram a sinalização dos locais onde houve quedas de árvores edesobstrução das vias, entre outras ações.

Três árvores caíram em cima de veículos e duas em muros e residências, e houve dano a rede elétrica, mas ninguém ficou ferido.







Temporal deixou 13 mil domicílios sem luz em Londrina





Foram feitas 96 chamados para atendimento agora pela manhã, somadas Londrina, Tamarana e Ibiporã.



Entre ontem a noite de quarta e a madrugada desta quinta, equipes da CMTU, companhia de trânsito e urbanização, desobstruíram nove ruas e avenidas de Londrina, retirando galhos e troncos de árvores que caíram com o temporal.

De acordo com a Estação Londrina do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), foram registrados ventos com velocidade de 30,2km/h, com rajadas de 69,8km/h. O índice de precipitação está acumulado em 17,2mm.







Apesar da queda de granizo e ventos fortes, não houve registros de destelhamentos, desabrigados, em Londrina.

Essa instabilidade atmosférica se espalha por todas as regiões nesta quinta-feira (6), segundo o Simepar.



Estão previstas pancadas de chuva, acompanhadas de raios, em diversas regiões. O sol deve voltar a aparecer no sábado.



A Defesa Civil Municipal prossegue monitorando as ocorrências e pede para a população comunicar a Central de Emergência 199 em caso de necessidade. O serviço presta atendimento da maneira mais rápida possível. O órgão reforça, ainda, a disponibilidade do aplicativo 153 cidadão, para o registro de pontos de alagamento, árvores caídas, destelhamentos e outras solicitações.



(Atualizado às 15h20)