Cine Diversidade exibe documentário sobre Linn da Quebrada neste domingo

Às 15h deste domingo (17), o Sesc Cadeião (rua Sergipe, 52, Centro) exibirá mais uma produção que compõe a mostra Cine Diversidade. Agora, é a vez de “Bixa Travesty”, documentário sobre a multiartista trans Linn da Quebrada.





A entrada é franca e, após a exibição do filme, está programada uma roda de conversa com a participação da psicóloga Yara Odara, da DJ e performer Kachorrona e da estudante de Relações Públicas da UEL e ativista da Frente Trans Londrina Juuara Armond.

A mostra Cine Diversidade é uma ação do Projeto de Extensão “Entretons: Disrupturas Discursivas Decoloniais de Comunicação de Vidas que Importam”, coordenado pelo professor Reginaldo Moreira, do Ceca (Departamento de Educação, Comunicação e Artes), em conjunto com o Grupo de Pesquisa e Extensão Deco (Decolonialidade na Comunicação).