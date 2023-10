Clube das Mães Unidas está com inscrições abertas para seis cursos gratuitos em Londrina

As inscrições podem ser realizadas de duas formas: presencialmente na terça-feira (31), das 8h30 às 11h30, no Clube das Mães Unidas, que está localizado na rua Roseiral, 77, no Jardim Interlagos; ou por meio de formulários disponibilizados nas redes sociais da instituição .

As interessadas em participar dos cursos devem ter inscrição no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), residir em Londrina, ter ensino fundamental (escolaridade mínima) e ter 16 anos.

Objetivo: capacitar os alunos com as técnicas de fabricação de salgados.

Conteúdo: anatomia dos pés; doenças que causam rachaduras nos pés; contraindicações; benefícios da plástica dos pés; prática: técnica de plástica dos pés; Acessuas (Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho).





ALONGAMENTO DE UNHAS NO MOLDE F1 (14 VAGAS)





Objetivo: aprendizado em técnica de alongamento de unhas atual no mercado com gel e molde F1.





Conteúdo: preparação da unha para alongamento; técnica de aplicação de gel com molde F1 na unha; formatos; manutenção da técnica; decoração encapsulada; remoção do alongamento; esmaltação em gel; Acessuas (Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho).





Critérios: além dos critérios citados anteriormente, é necessário ser manicure.





Carga horária: 21 horas (7 aulas).





Dias e horários de aula: às segundas e terças-feiras, das 14h às 17h.





BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS (20 VAGAS)





Objetivo: atualizar os profissionais que realizam a manipulação de alimentos nas questões referentes a higiene pessoal, dos alimentos e do ambiente, de forma que seja garantido a entrega de um alimento seguro, preconizado pela legislação vigente.





Conteúdo: legislações de boas práticas nos serviços de alimentação e procedimentos operacionais padronizados.





Carga horária: 15 horas (5 aulas).





Dias e horários de aula: de segunda a sexta-feira entre os dias 20 de novembro e 24 de novembro, das 8h30 às 11h30.