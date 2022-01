Cohab de Lodrina disponibiliza 11 imóveis residenciais para famílias cadastradas

A Cohab-LD (Companhia de Habitação de Londrina) está divulgando onze imóveis residenciais para famílias cadastradas que tenham interesse em adquirir ou obter permissão de uso.

O edital n° 001/2022 traz a listagem completa das casas e apartamentos; e pode ser conferido na página da Cohab-LD e também na edição n° 4.542 do Jornal Oficial do Município.

O prazo para que as famílias cadastradas manifestem seu interesse em algum dos imóveis é de 15 dias, a contar da publicação do edital.





Sete dos imóveis são oferecidos para permissão de uso, com mensalidades na faixa de R$ 380 a R$ 750. O valor desses imóveis foi avaliado de R$ 75.200,00 a R$ 137.400,00. Já os imóveis disponíveis para recomercialização e que estão localizados em Londrina têm encargo de R$ 609,07 e R$ 837,78, e foram avaliados em R$ 102.000,00 e R$ 140.300,00. Outras duas residências aptas para serem comercializados novamente ficam nas cidades de Uraí e São Jerônimo da Serra.





O presidente da Cohab-LD, Luiz Cândido de Oliveira, ressaltou que este é o primeiro edital de 2022 para convocação das famílias que têm cadastro na companhia para poderem obter a permissão de uso ou recomercialização de imóveis.

“São condições jamais praticadas pela Cohab-LD. Estamos aplicando um desconto de 30% sobre o valor da avaliação, fazendo com que o imóvel tenha um valor mais acessível. E as famílias poderão apresentar sua renda familiar, lembrando sempre que é a composição da renda de todos os membros da família, facilitando o acesso”, destacou.





Oliveira acrescentou que esses imóveis, além de um valor de negociação muito abaixo do preço de mercado, estão bem localizados e contam com financiamento facilitado. “São preços muito acessíveis e financiados diretamente com a Cohab, sem necessidade de entrada e ainda pode utilizar o saldo do FGTS para abater o valor da aquisição. Realmente, são condições muito favoráveis. Aqueles que possuem cadastro podem participar desse edital, e quem não tem cadastro pode fazer e manifestar seu interesse nesses imóveis também”, frisou.