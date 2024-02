Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina para esta quinta-feira

OAB de Londrina adere mobilização nacional em defesa da Justiça do Trabalho

Advogados de todo o país promovem, nesta quarta-feira (28), uma mobilização nacional em defesa da Justiça do Trabalho. Em Londrina, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) vai se manifestar às 13h, em frente ao prédio do Fórum Trabalhista de Londrina.