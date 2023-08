Encontros FOLHA em Londrina debate tecnologia e sustentabilidade na alimentação

Acontece na terça-feira (8), mais uma edição do Encontros FOLHA, projeto da Folha de Londrina que promove o debate a partir de conteúdos de relevância. Perto de completar vinte edições, o evento movimenta a manhã da sala de convenções do Aurora Shopping ao trazer um tema importante não só para o desenvolvimento econômico do Norte do Paraná, mas também por mostrar ao público que as transformações do agronegócio estão além daquelas provocadas pela tecnologia e passam a ser impulsionadas pelo desejo dos consumidores, cada vez mais interessados em colocar para dentro de casa produtos frutos de práticas sustentáveis.





A partir do tema “Celeiro do Mundo – Os Caminhos para o Brasil Alimentar o Planeta e o Papel do Norte do Paraná entre os Grandes Produtores”, três painelistas levam para o palco do Encontros FOLHA todo o expertise de quem faz do agronegócio o seu cotidiano. Participam do evento Isabel Regina Flores Carneiro, coordenadora de ambientes de inovação, da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e Pecuária Marcelo Janene El Kadre, presidente da Sociedade Rural do Paraná, e João Bosco de Souza Azevedo, superintendente comercial da Integrada Cooperativa Agroindustrial. A moderação fica por conta de Lucas Ferreira, consultor do Sebrae Paraná e gestor dos projetos de Agronegócio e de indústria de alimentos.

“O Norte do Paraná sempre foi uma referência na produção agropecuária em termos de volume, diversificação de produção e qualidade dos produtos. Nos últimos anos, temos conseguido nos diferenciar pelo ponto de vista da inovação e ela está diretamente ligada ao ganho de produtividade, ao aumento da produção, ao alcance de mercados que antes não eram explorados. Temos a oportunidade de discutir algo que vai mais longe: a qualidade além de quantidade, a diversificação e diferenciação como forma de ajudar as propriedades rurais a se desenvolverem cada vez mais, gerando um ganho e um desenvolvimento sustentável na nossa região como um todo”, afirma Ferreira, o mediador dessa 19ª edição do Encontros Folha.





“Outros pontos que corroboram para continuarmos sendo protagonistas desse processo, é a adoção de práticas de sustentabilidade, práticas de segurança alimentar, de tecnologias que garantem uma qualidade para os produtos”, completa. Ferreira ainda aposta em um bom debate sobre as mudanças de comportamento de consumo. “As pessoas estão se tornando cada vez mais exigentes na hora de decidir qual alimento levar para casa. Isso faz com que os países exportadores de alimentos, assim como as empresas rurais, tenham que se adaptar com práticas de sustentabilidade, rastreabilidade, segurança alimentar, certificações para garantir uma competitividade dos produtos que são trabalhados aqui na nossa região e no Brasil como um todo”, aponta.





É exatamente esse novo comportamento de consumo e a revolução tecnológica que fazem com que o Ministério da Agricultura e Pecuária invista em novas alternativas de produtos, com um carinho todo especial para as foodtechs. De acordo com Isabel Carneiro, que participa presencialmente do evento, uma das grandes missões da Secretaria de Inovação é promover a transformação digital para o agro através da articulação com diversos stakeholders .“Assim conseguimos fazer uma prospecção para cada vez mais engajar os produtores rurais nesse inexorável caminho do digital e da inovação aberta”, afirma.





