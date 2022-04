Faixa de ônibus da Duque de Caxias será 'compartilhada' com outros veículos

Alvo constante de reclamação de motoristas e comerciantes, a faixa exclusiva para ônibus do transporte coletivo na avenida Duque de Caxias, no centro de Londrina, será liberada para os veículos em geral num horário estendido. Atualmente, a canaleta só pode ser utilizada pelos outros carros de segunda a sexta-feira antes das 7h e após as 19h e aos sábados depois das 14h. Com a mudança, a via também poderá ser usada das 9h às 16h.

A expectativa é que a novidade comece a valer em até 30 dias. “Para a liberação precisamos instalar câmeras de segurança para que possamos fazer o monitoramento em tempo real do fluxo na avenida. Isso dará mais segurança e aqueles que, por ventura, não respeitarem poderão ser autuados”, alertou Marcelo Cortez, presidente da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). “Neste horário (9h às 16h) temos uma baixa utilização, mas sempre lembrando que o transporte coletivo é mobilidade, pois é uma das formas de diminuir o fluxo de veículos”, acrescentou.

Serão colocadas quatro câmeras. Duas foram repassadas pela GM (Guarda Municipal) e outras duas remanejadas de outros pontos da cidade por meio do contrato que a companhia mantém com uma empresa terceirizada. “Foi feita a instalação da parte física e agora estamos no aguardo da Copel fazer a ligação, o que deve acontecer ainda esta semana. Depois, o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) faz a aferição e teremos condição de liberar a via”, explicou. “Faremos uma semana de orientação para que ninguém seja pego de surpresa.”





A reivindicação pela alteração é antiga e foi encabeçada pelo Núcleo Evoluir, do programa Empreender da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina). “As pessoas hoje até evitam circular na Duque de Caxias por conta de ter só uma pista de rolagem para tráfego na maior parte do dia, com estacionamento do lado esquerdo e do direito a faixa de ônibus”, destacou o empresário Carlos Euzébio, que tem loja na avenida há mais de três décadas. O estacionamento é autorizado das 9h às 16h.

