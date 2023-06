Festival das Comidas Gigantes em Londrina terá brigadeiro e temaki gigantes

O expositor Alexandre Ferreira de Almeida, que é conhecido como Rei do ABC, é quem trará ao festival o brigadeiro gigante. “Estamos estudando a possibilidade de entrarmos no Guinness book fazendo um brigadeiro de 50 kg. A ideia é irmos aumentando o tamanho aos poucos”, revela. Por enquanto, o público do festival poderá conferir o brigadeiro de 3 kg, além do canolli de 2 kg e do charge de 2 kg. “Também temos nossas trufas gigantes, de 500g, que é um doce que só nós temos e nossos clientes só encontram nos festivais”, diz. Segundo ele, entre os sabores estão Ferrero, Kit Kat, Ninho com Nutella e Óreo.

Horários



No Londrina Norte Shopping, o festival, que está na 16ª edição, será aberto na sexta-feira (2 de junho), das 17h às 22h. No sábado (3 de junho), funciona a partir das 12h até 22h. E no domingo (4 de junho), também fica aberto das 12h às 22h. O evento será realizado no estacionamento do empreendimento, com diversas iguarias no cardápio: entre elas, a maior coxinha do Brasil, além de donuts, hambúrgueres, pastel, hot dog em tamanhos grandes e a coxinha com molhos extras na seringa, assim como temaki gigante e doces como brigadeiro e cannoli.