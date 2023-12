Homem fica ferido após colisão entre duas motocicletas na PR-445, em Londrina

Um homem de 48 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão entre motocicletas na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná, na tarde desta terça-feira (26).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a vítima conduzia uma Honda CBX 250 Twister com placas de Tamarana/PR no sentido de Londrina a Tamarana quando, ao atingir o KM 41, atingiu a lateral de outra motocicleta, uma Honda NX-4 Falcon, com placas de Londrina e que cruzava a rodovia no trevo de acesso ao Distrito de Guaravera.

A segunda moto era pilotada por um jovem de 25 anos, que não teve ferimentos e obteve resultado negativo no teste etilométrico.





O homem que pilotava a primeira moto foi encaminhado para receber atendimento médico no Hospital

Dr. Anísio Figueiredo, também conhecido como Hospital Zona Norte.