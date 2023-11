Hospital Veterinário afirma que vai suspender acolhimento a animais do IAT e da Força Verde

Cambé inicia cadastramento para doação de ração a cuidadores de cães e gatos A Sama de Cambé abriu cadastro para ONGs (Organizações Não-Governamentais) ou cuidadores de cães e gatos vulneráveis receber a doação de ração através do Cãobé.



ANIMAIS ATENDIDOS Publicidade

Mesmo sem o convênio com o Governo do Paraná, a UniFil afirma ter realizado o atendimento de mais de 1.200 animais no período de abril a novembro deste ano.

"É um custo alto. O Hospital Veterinário mantém profissionais especializados dia e noite, faz cirurgias, ultrassonografias, raio X digital, exames laboratoriais, além de fornecer medicamentos, alimentação e de garantir um ambiente seguro no acolhimento, diagnóstico, tratamento e recuperação dos animais. Estamos custeando tudo isso, mas é impossível continuar. A fauna é um bem público e fizemos nossa parte até agora. O Estado deixou de cumprir com sua obrigação", destaca Ferreira. Publicidade

CONVÊNIO

O convênio firmado entre o Hospital Veterinário da UniFil e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Meio Ambiente) teve duração de dois anos, de 2021 a abril de 2023, com o valor de R$ 150 mil para o período de 24 meses. Publicidade



ACOLHIMENTO A DIFERENTES ESPÉCIES

Como Cafs no Norte do Paraná, o Hospital Veterinário divulgou vários exemplos de atendimentos que tiveram repercussão pela resolutividade. Vários tipos de animais, inclusive alguns em risco de extinção, foram socorridos e salvos pela equipe da instituição de saúde, como dezenas de onças, um lobo guará, um tamanduá bandeira, macacos, cachorro e gato do mato, um quati, uma ema e uma ampla quantidade de pássaros. Publicidade

No caso mais recente, o HV acolheu três filhotes de onça-parda resgatados numa propriedade rural em Andirá, no Norte Pioneiro do Estado.

Os animais chegaram no início de novembro, estão em tratamento e devem permanecer sob os cuidados da equipe do Hospital Veterinário pelo menos até os cinco meses de idade, com alimentação específica, medicação, exame e muitas horas de trabalho de profissionais especializados. Publicidade



"Fizemos nosso trabalho muito bem feito, sempre. Não temos como bancar tudo isso sem convênio e sem a participação do poder público. É triste, mas chegamos ao limite" - pondera o reitor da UniFil.

POSICIONAMENTO DO IAT Publicidade

A equipe de reportagem do Portal Bonde contatou o IAT e, em resposta, o Instituto afirmou que seu presidente, Everton Souza, tem uma reunião agendada com o reitor da UniFil nesta terça-feira para tratar da renovação do Termo de Cooperação com a instituição de ensino.

"A intenção do IAT, inclusive, é ampliar a parceria para 2024 com o ajuste de alguns termos do acordo", afirma o Instituto por meio de sua assessoria de imprensa.

CENTROS DE APOIO À FAUNA SILVESTRE

São nove Cafs que já foram inaugurados ou estão em fase de implantação (Londrina, Cascavel, Guarapuava, Curitiba, Maringá, Cornélio Procópio, Toledo, Foz do Iguaçu e do Litoral) e um Cetas (Ponta Grossa), que são mantidos mediante o estabelecimento de parcerias com Instituições de Ensino e Pesquisa e Organizações da Sociedade Civil.

A criação dos Cafs foi instituída em 2019 para recebimento da fauna silvestre nativa e exótica apreendida no Paraná. A proposta é formalizar os parceiros que o IAT já possuía no atendimento regionalizado da fauna vitimada.