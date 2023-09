Londrina Matsuri movimenta mais de R$ 3 milhões em quatro dias de evento

Café Pé Vermelho, do Programa de Economia Solidária, abre as portas no prédio da Prefeitura de Londrina A Prefeitura de Londrina passa a contar com um novo espaço do Programa Municipal de Economia Solidária, o Café Pé Vermelho



A programação cultural contou, no total, com 127 apresentações. Segundo a coordenadora da grade cultural do evento, Mity Shiroma, os três palcos do Londrina Matsuri proporcionaram uma grande imersão cultural e interação com o público.

No início da noite de sábado, a tradicional dança japonesa interativa, o Bon-odori, levou ao palco principal do evento (Sakurá) cerca de 500 pessoas, de 20 instituições e entidades de Londrina, cidades da região e interior paulista, contando também com a participação do público presente.

Outra atração foram os taikos – tambores orientais -, executados na festa por vários grupos, hoje já conhecidos e admirados pelos nikkeis e brasileiros.

As oficinas culturais gratuitas movimentaram o público visitante, entre elas a pintura Sumi-ê; Kirigami; caricatura em Mangá e OriNuno, como também a presença da dubladora Carol Valença e do youtuber japonês Guti do canal OlaGuti, em um estande com livros e fotos.



Guti também compartilhou as vivências de um japonês no Brasil, em um painel da 3ª edição do Nikkei Deai, encontro criado com o objetivo de trazer debates e reflexões para os jovens nikkeis e newkeis (não descendentes, mas adeptos dos valores e da cultura japonesa).

O outro painel do Nikkei Deai foi com criadores de conteúdo da comunidade Nikkei. Os dois painéis tiveram boa participação dos jovens.

CONCURSOS DE COSPLAY

Os dois dias de Concurso de Cosplay, em parceria com a AnimeLand, contou com 81 inscritos e chamou a atenção para os personagens reproduzidos.

O resultado da sexta (8) foi: 1º lugar, Thiago Felipe Lício / personagem Mecha Godzilla (franquia Godzilla); 2º lugar, Leandro Sérgio Mastelini / personagem Maginboo (franquia DBZ); 3º lugar, João Raphael Lício / personagem Predador (franquia Predador).



No sábado, o 1º lugar ficou com Amanda Figueira / personagem Avatar Kyoshi (lenda Ang); 2º lugar, Beatriz Goes / personagem Princesa Zelda (Zelda_TWilight Princess) e o 3º lugar foi para Aayra Maria Tavares de Jesus / Kai`sa, Guardiã Estelar (League of Legends).

O restaurante Don-Don participou do evento pela primeira vez e para o gerente geral, Ricardo Ueno, o retorno foi muito positivo. “Nós tivemos público. Participamos basicamente de eventos e nossa estratégia é divulgar nosso nome, oferecendo uma culinária de qualidade”. Pelo segundo ano no Londrina Matsuri, João Vitor Chen, proprietário do restaurante paulistano, Chens Culinária Oriental, comentou sobre o aumento de público nos dois últimos dias do evento, o que aqueceu as vendas.

“Nossos produtos tiveram boa aceitação do público. Oferecemos novidades em alimentos com temperos picantes e bebidas diferentes, com bons preços. É o segundo ano que participamos do evento e pretendemos voltar”, disse Carla Oda, gerente do Atacarejo de produtos orientais, Nakamise.YA, de São Paulo, capital.



