Londrina vai sediar a 1ª Jornada de Captação de Recursos para projetos

O encontro da 1ª Jornada de Captação de Recursos e Elaboração de Projetos será realizado presencialmente no dia 11 de setembro, no auditório da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina). O evento também será realizado via online no dia 18 de setembro. O encontro tem objetivo de apresentar informações, capacitar e orientar interessados sobre como ter sucesso na hora de acessar financiamentos não reembolsáveis, que podem ser privados ou públicos, a exemplo da Lei Rouanet.







Os interessados em participar do encontro poderão se inscrever através do Sympla . As vagas são limitadas e, pensando na possibilidade de desenvolvimento de projetos que tenham impacto em toda a sociedade, a organização do evento está disponibilizando 10 vagas sociais.

No Brasil, existem hoje dezenas de fontes de recursos disponíveis para serem aplicados em projetos, ideias, instituições e empresas. Porém, essa modalidade de financiamentos não reembolsáveis é subaproveitada ou mesmo desconhecida pela sociedade.





“Queremos apresentar o panorama de oportunidades de financiamento para projetos idealizados por pessoas, empresas e ONGs (organizações não governamentais) e contribuir de maneira positiva para o desenvolvimento da sociedade”, afirma a professora universitária e empresária Samara Headley, especialista em projetos, idealizadora e coordenadora da jornada. Ela completa dizendo que a intenção vai além de mostrar as possibilidades de financiamento de projetos, envolve conectar pessoas, empresas públicas e privadas com as iniciativas de impacto social.

De acordo com a professora, diferentes esferas do governo federal, estadual e municipal se esforcem para democratizar o acesso a financiamentos para projetos de interesse social, observa-se que parte das OSC (Organizações da Sociedade Civil) não acessa os recursos disponíveis por diferentes motivos, entre eles, problemas com a documentação e falta de informação.