Londrinenses aprovam Dorival, mas preveem missão difícil no comando da Seleção

O técnico Dorival Júnior estreou no comando da seleção brasileira no amistoso deste sábado (23) contra a Inglaterra, em Londres. O treinador tem a difícil tarefa de resgatar o bom futebol do Brasil e levar a Seleção para a Copa do Mundo de 2026.





Após a passagem rápida e frustrante de Fernando Diniz, o Brasil vem de três derrotas seguidas nas Eliminatórias Sul-Americanas e ocupa apenas o sexto lugar, com sete pontos, após seis partidas.

A FOLHA ouviu ex-jogadores e técnicos londrinenses sobre o novo comandante da seleção brasileira e a expectativa de todos é para um bom trabalho de Dorival Júnior, mas com a ressalva que o treinador terá muitos desafios pela frente.





Para o ídolo do LEC, Carlos Alberto Garcia, Dorival é o melhor nome atualmente dentro do Brasil para assumir a Seleção, mas o ex-atacante alviceleste ressalta que o cenário para o treinador é diferente do que ele viveu até hoje na carreira.

"Me parece que hoje o Dorival estaria mais bem preparado para trabalhar em um clube, onde você tem o dia a dia, mais tempo e convivência com os jogadores para implementar a sua filosofia. E isso não existe na Seleção", comentou.





"Tem muito jogador que foi convocado que ele não conhece e estes dois amistosos na Europa serão com seleções que hoje estão tecnicamente acima do Brasil". Na terça-feira (23), o adversário será a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri.

A falta de qualidade atual da seleção brasileira também preocupa o ex-meia Edson Vieira. O ex-jogador do LEC ressalta o momento delicado da geração do país.





"É um momento muito duro em termos de jogadores. Isso é uma realidade hoje, muito difícil. Mas acredito muito no potencial do Dorival", frisou Vieira, que atualmente comanda o União São João de Araras, na Série A3 do Campeonato Paulista.







