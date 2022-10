Londrinenses 'perdem' R$ 30 mi por ano por expansão desorganizada

Dona Maria Aparecida Borges é empregada doméstica e mora nas proximidades do jardim São Jorge, na zona norte de Londrina. Por dia precisa de três ônibus para ir ao trabalho, na zona sul, e outros três para voltar para casa. “É um ônibus até o terminal do Vivi Xavier, outro até o terminal central e mais um até o apartamento. Acordo às 5h30 para dar tempo. Se tivesse um coletivo direto, por exemplo, acredito que iria facilitar”, comentou.





O Plano de Mobilidade Urbana de Londrina identificou que a cidade vive uma expansão desorganizada e que o custo social deste crescimento urbano espraiado chega a cerca de R$ 30 milhões por ano, ou seja, esse valor é perdido por pessoas, como é o caso da dona Maria, ou deixa de ser gerado para o município com deslocamentos longos, demorados e muitas vezes desnecessários.

“Infelizmente isso aumenta a desigualdade social. As pessoas que vivem mais longe são obrigadas a gastar mais tempo nos deslocamentos e, na maioria das vezes, são as pessoas mais vulneráveis”, refletiu Tadeu Felismino, presidente do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina).





Para reverter prejuízo em benefício - com a melhora da atual mobilidade urbana -, o instituto vai realizar neste sábado (15) a audiência pública sobre a Lei do Sistema Viário, que é uma das oito leis complementares do Plano Diretor Participativo, sancionado pelo prefeito Marcelo Belinati em janeiro deste ano. A população poderá participar do encontro, que vai acontecer no auditório da prefeitura, das 8h às 12h, de forma presencial ou remota. As pessoas ainda poderão fazer sugestões e tirar dúvidas quanto às propostas.

