Mais de 10 mil pessoas são esperadas para o Desfile do Dia da Independência na avenida Leste-Oeste

A estimativa é que mais de 10 mil pessoas assistam ao evento. Para facilitar a organização da atividade, a SME enviou a todas as instituições participantes uma lista com a ordem em que cada entidade desfilará, assim como mapas que mostram o percurso.

No período do feriado nacional do Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro, a prestação de serviços municipais sofrerá algumas alterações.

De acordo com a responsável por projetos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação, Carla Cordeiro, os organizadores esperam que o evento seja uma grande festa cívica, voltada a toda a família.





“Esperamos que a população encha a Avenida Leste-Oeste, e que tenhamos um desfile cheio de alegria, como já é tradição em Londrina. Convidamos a toda a comunidade para comparecer e prestigiar o trabalho feito com tanto carinho pelas escolas municipais, forças de segurança e outras instituições”, afirmou.

TRÂNSITO

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informa que, em decorrência da realização do desfile, a avenida Leste-Oeste estará interditada no trecho entre a rua Guaporé e as proximidades do viaduto em construção, no cruzamento com a avenida Rio Branco, na área central.





Devido ao fechamento, que terá início a partir das 7h30 de quinta-feira (7) e afetará todas as ruas que desembocam na área do desfile, o trânsito na Leste-Oeste será desviado para vias alternativas, como as ruas Araguaia, Porto Alegre, Tietê e Benjamin Constant.

