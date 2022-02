Monumentos de Londrina recebem iluminação especial para campanhas de conscientização

Ao longo do mês de fevereiro, vários monumentos e pontos de visitação de Londrina estão iluminados nas cores laranja e roxo. A ação faz parte das campanhas “Fevereiro Laranja”, de conscientização sobre a leucemia, e “Fevereiro Roxo”, que aborda as doenças Alzheimer, lúpus e fibromialgia.

Para marcar o “Fevereiro Laranja”, a Londrina Iluminação selecionou o monumento “O Passageiro”, “Monumento Bíblico”, a cascata do Lago Igapó, Praça da Garça, Concha Acústica e a fachada da Biblioteca Municipal, no centro da cidade. A proposta é chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce para um tratamento mais eficaz contra a leucemia.

No Brasil, de acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), estima-se que 10 mil novos casos de leucemia sejam diagnosticados por ano. As ações educativas, como a campanha Fevereiro Laranja, são importantes para que a população tenha consciência dos sinais e sintomas porque, com o diagnóstico precoce, o câncer é identificado em fase inicial e as chances de cura aumentam.





No caso da campanha de conscientização sobre o lúpus, Alzheimer e a fibromialgia, a Londrina Iluminação colocou luzes roxas no Viaduto Edson de Jesus Deliberador (viaduto da Dez de Dezembro) e na Barragem do Lago Igapó. Essa campanha também foi criada com o objetivo de alertar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce. Essas doenças são crônicas e ainda não tem cura, mas podem ser tratadas de maneira mais efetiva quando descobertas no estágio inicial.