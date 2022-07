Nesta sexta encerra o prazo para inscrição na Feira do Produtor

A SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) informa que encerra, nesta sexta-feira (15), às 17h, o prazo para a entrega da documentação dos interessados em participar da Feira do Produtor. Os interessados precisam entregar o envelope lacrado com os documentos na Diretoria de Abastecimento, que fica na Rua da Natureza 155, dentro do Parque Municipal Arthur Thomas (zona sul). O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. Não serão aceitas inscrições após o encerramento do prazo.

A abertura dos envelopes está marcada para os dias 18 a 21 de julho. Se os documentos não estiverem corretos ou faltar algum deles, o inscrito será declarado inapto. Já aqueles que apresentarem todos os documentos corretamente participarão de um sorteio, que será realizado no dia 22 de julho.

O resultado dos selecionados será publicado no dia 25 de julho no site da Prefeitura Municipal de Londrina e estará fixado na sede da SMAA, para aqueles que não têm internet também poderem consultar. Os insatisfeitos com o resultado poderão interpor recurso, sendo que a homologação do resultado final será divulgada no dia 2 de agosto deste ano. Todas as informações sobre o processo de inscrição e os documentos necessários estão no edital nº 1/2022.





Ao todo, estão abertas 11 vagas, sendo cinco para a feira da zona norte e seis para a feira do centro. Os produtores poderão comercializar produtos alimentícios derivados do milho, pastel, conservas, compotas, doces em geral, polpas de frutas, frios e embutidos e hortifruti nas duas feiras dominicais. A única restrição é que os comerciantes de pastéis precisam residir em Londrina. Os demais produtores não têm essa reivindicação, mas a preferência é para os produtores rurais locais e para aqueles que comercializam os produtos listados no edital.





Não podem participar quem já integra a feira do produtor ou que é do mesmo estabelecimento de produção participante. “É uma boa oportunidade para os produtores participarem e terem um local acessível e movimentado para expor seus produtos, por isso chamamos a atenção das pessoas para o prazo que já está encerrando”, disse o secretário de Agricultura e Abastecimento, Regis Choucino.

Quem tiver alguma dúvida sobre a seleção ou sobre a Feira do Produtor pode telefonar para (43) 3372-4789, de segunda a sexta-feira, ou enviar um e-mail para [email protected] Também é possível obter mais informações no site da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (https://portal.londrina.pr.gov.br/secretarias/agricultura-e-abastecimento).